باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية

أعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المقلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل مضايقة الأشخاص القادمين للصلاة، واعتقال الفلسطينيين الأبرياء منذ بداية شهر رمضان المبارك.



وأضاف – بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية – بأن باكستان تدين أعمال العنف التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لحماية الفلسطينيين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.



وجدد البيان مطالبة باكستان لإقامة دولة فلسطين مستقلة وحيوية وذات سيادة على أساس حدود قبل 1967، مؤكدا تضامن باكستان الكامل مع الشعب الفلسطيني.

تواصل العدوان على القدس:

وواصلت قوات الاحتلال والمستوطنين انتهاكاتهم بحق ابناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث استمر العدوان على مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب واعتقل عدد من المواطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت واصل فيه المستوطنون هجماتهم ضد المواطنين وجرفوا مساحات من الأراضي لصالح إقامة وتوسعة بؤر استيطانية.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون المسجد الاقصى المبارك، واغلقت سلطات الاحتلال باب حطة واعتقلت سبعة شبان من المدينة المحتلة، وأفشل مواطنون محاولة مستوطن اختطاف طفل في بلدة العيسوية.

وجددت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الليلة، اقتحامها لساحة وادراج باب العامود بالقدس المحتلة، واعتدت على المواطنين المقدسيين الآمنين الجالسين هناك، وذلك لليوم الثالث عشر على للتوالي، رغم إزالتها للحواجز الحديدية التي كانت تغلق من خلالها ساحة وادراج باب العامود.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، ثلاثة مقدسين بعد الاعتداء عليهم قرب باب حطة أحد ابواب المسجد الاقصى المبارك، وهم: احمد الحزينة، ووسام السد، وأحمد الرجبي، وذلك بالتزامن مع الاعتداء على القاطنين قرب باب حطة قبيل موعد الإفطار، حيث تم إغلاقه.

واعتقلت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، 4 شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنينا، بالقدس المحتلة، دعما للحراك الشعبي ضد المستوطنين، وعرف من بين المختطفين، مصطفى الهيموني، وعمر عطا الله.

وأفشل شبان مقدسيون، محاولة مستوطن إسرائيلي اختطاف الطفل ليث عليان (12 عاما) من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، قرب مستوطنة "التلة الفرنسية" المقامة على أراضي البلدة.