بنى سويف تواصل الاستعدادات لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك «صقر»

عقد بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، مساء اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية؛ لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة استعدادًا لإجراء مشروع التدريب العملي المشترك (صقر) لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، تم استكمال بحث آليات التنسيق بين مسؤولى الأجهزة التنفيذية من مديرى المديريات الخدمية والمرافق والقطاعات الحيوية فيما يتعلق بتجهيز المعسكر الدائم للشباب ببني سليمان شرق النيل، والمقرر أن يتم استخدامه "مكان للإيواء العاجل"، وذلك لدعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والاستضافة وتوفير خدمات الرعاية الصحية وتأمينه بالشكل المطلوب بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية.

وتم توزيع المهام والواجبات لكافة الجهات والأجهزة التنفيذية المشاركة في التدريب، والتي شملت تكليف مديرية التموين بالتجهيز لمخبز ميداني وكافة المستلزمات من حصة الدقيق والوقود وغيرها، فيما تشارك التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن بتوفير عدد من الأسرة التي ستقوم جمعية الهلال الأحمر بإنشائها داخل المعسكر.

في حين تتولى مديرية الصحة الإشراف على عمل خيام عزل وتوفير كافة مستلزمات الحماية والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وأعمال التعقيم، بينما توفر شركة المياه ما يلزم من سيارت المياه النقية، في الوقت الذي يقوم فيه قطاع الكهرباء بتوفير التغذية اللازمة لأعمال الإنارة من مولد كهرباء وأعمال التوصيلات اللازمة، مع قيام مديرية التربية والتعليم بتجهيز حضانة وعدد من الفصول داخل المعسكر، بالتوازي مع قيام الجهات الأمنية بتوفير أعمال الحماية والتأمين من الحراسات وتوفير طفايات الحريق وغيرها، كما تقوم الوحدة المحلية فيما يتعلق بتسوية أرضية المعسكر وأعمال دهانات المدخل والنظافة ورفع المخلفات.

وأكد "حبش" على ضرورة تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي والذي يتم "بشكل دوري" لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة، وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدى الجهاز التنفيذي في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن، واتخاذ القرارات المناسبة.