استعدادًا لعودة السياحة الروسية.. محافظ أسوان يتفقد سير العمل بالمطار الدولى

أجري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية للإطمئنان على الإجراءات التأمينة، وأيضًا الإجراءات الوقائية والإحترازية الخاصة بمواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد داخل مطار أسوان الدولى.

وجاء ذلك أستعدادًا لاستقبال الأفواج السياحية المتوقع توافدها على مطاري أسوان و أبوسمبل السياحية بعد قرار عودة السياحة الروسية واستئناف حركة الطيران بين المطارات الروسية والمصرية.

ورافق المحافظ في جولته اللواء طيار حسين شبل نائب رئيس الأدارة المركزية للمطار.

وتابع عطية خلال جولته، سير العمل وآلية حركة دخول وخروج الركاب والأمتعة في صالات السفر والوصول.

كما أطمئن المحافظ على الإجراءات الصحية والوقائية التي تتبع داخل المطار ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الوافدين أو المسافرين.

ومن جهة أخرى فاجأ محافظ أسوان، أهالي قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية بالتواجد وسطهم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، رافقه قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا.

وتعد قرية خور أبو سبيرة إحدى القرى المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " كمرحلة أولى بأعتبارها من القرى الأكثر إحتياجًا.

وجاء ذلك في إطار التلاحم المباشر مع مطالب وهموم المواطنين والبسطاء داخل القرى والمناطق النائية.

فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهالى قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية بالتواجد وسطهم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، رافقه قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا.

وقد أعرب أهالى القرية من البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والجلوس أرضاً معهم على الحصير ووسط الخيام والبيوت الريفية لتناول وجبة الإفطار.

ثم تناول قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرث ثقافي وإجتماعي لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسى على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات " حياة كريمة ".

وفى السياق ذاته أطمئن أشرف عطية على معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي شملت إعادة تأهيل 30 منزل وتشطيبها مع تركيب المرافق العامة لها ، بجانب رفع كفاءة مدرسة أحمد عبد المجيد زهران للتعليم الأساسى بواسطة مؤسسة أسمعونا ، بالإضافة إلى تركيب 50 عامود إنارة بمشتملاته ، وأيضاً تأهيل ترعة خور أبوسبيرة بطول 1،5 كم مع تحسين مياه الشرب ، فضلاً عن إستفادة عدد من الأسر بتطبيق مبادرة " التصالح حياة " عليها خلال التكفل بالرسوم المالية لتقنين أوضاعها في مخالفات البناء.

وأشار إلى أنه في إطار حياة كريمة تم أيضاً تنظيم عدد من القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات الغذائية لتحسين المستوى المعيشى لمواطنى القرية ، فيما شهدت نفس الجولة الميدانية لفتة إنسانية بقيام محافظ أسوان بتوزيع وجبات الإفطار على ضباط وأمناء وأفراد الشرطة المتمركزين بكمين الخطارة على طريق أسوان / القاهرة الزراعى.

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان