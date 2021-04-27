الوباء يحرق الأرض.. الهند تعيش مأساة إنسانية بسبب كورونا

تعيش الهند مأساة إنسانية، في ظل ارتفاع اصابات فيروس كورونا "كوفيد 19"، والوفيات الناجمة عنه خاصة مع ظهور سلالة جديدة من الوباء أصبحت تعرف باسم "السلالة الهندية، أدت لطفرة كبيرة في أعداد الضحايا مع جعل نيودلهي عاجزة عن مواجهة الوباء في دولة يقترب عدد سكانها من المليار و400 مليون نسمة.

الهند تدفع بالجيش لاحتواء كورونا

كورونا في الهند

أمرت الحكومة الهندية القوات المسلحة، بالمساعدة في التصدي لفيروس كورونا، بينما أكد رئيس أركان الجيش الجنرال بيبين راوات في اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أنه سيتم إرسال الأكسجين إلى المستشفيات من احتياطيات القوات الجيش بجانب انضمام عسكريين متقاعدين من السلاح الطبي إلى المستشفيات.

الحكومة الهندية تعجز عن مواجهة كورونا

كورونا في الهند

دعا رئيس وزراء الهند، المواطنين إلى التطعيم بلقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك بعد المستشفيات العجز عن مواجهة الوباء وإنقاذ المصابين.

الحكومة والمسؤولين تعرضوا لانتقادات حادة بسبب التساهل في مواجهة الوباء، إلى الحد الذي دفع الحكومة لمطالبة مواقع التواصل الاجتماعي بحذف المنشورات التي تنتقد أداء الحكومة في مواجهة الوباء.

كورونا في الهند

كما تعرض سياسيون، وعلى رأسهم رئيس الوزراء لانتقادات حادة بسبب التجمعات الانتخابية التي حضرها الآلاف وتجاهل الإجراءات الاحترازية.

وزارة الصحة الهندية أعلنت هي الأخرى أن عدد المصابين بلغ حوالي 17.31 مليون مصاب توفي منهم قرابة 200 ألف مصاب.

كورونا في الهند

وسجّلت الهند أمس الإثنين، أعلى زيادة يومية في الإصابات، منذ بداية تفشي الوباء، بواقع 353 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب أكثر من 2800 حالة وفاة.

الصحة العالمية تحذر من مستويات خطرة بالهند

كورونا في الهند

واعتبر تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أن الوضع في الهند أكثر من مؤلم، بعدما بلغ تفشي وباء كورونا بها لمستويات خطرة غير مسبوقة، مشيرا الى أن المنظمة تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية للهند خاصة الأكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية.

أدهانوم أكد أن منظمة الصحة العالمية أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات للهند للمساعدة في مكافحة الجائحة، مشيرا الى أن المنظمة تعمل كل ما بالإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة.

لقاحات كورونا لا تمنع انتشار الوباء بالهند

كورونا في الهند

وأعلنت وزارة الصحة الهندية منذ أيام عن توزيع قرابة 142 مليونًا جرعة، من لقاح كورونا في إطار حملة التطعيم بالبلاد والتي تعد الأكبر بالعالم، ومع هذا ما زالت الاصابات تسجل طفرات هائلة بجانب الوفيات.

من بين الحاصلين على لقاح كورونا حسب الوزارة، مختصين بمجال الرعاية الصحية، ومستفيدين تبلغ أعمارهم أكثر من 60 سنة، وبين الـ45 و60 سنة، مشيرة الى أن عدد الجرعات التي وُزعت في 8 ولايات تمثل 58.7% من الجرعات التراكمية التي تم منحها حتى الآن في البلاد.

كورونا في الهند

المجتمع الدولي ينهض لدعم الهند

كورونا في الهند

أعلنت العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وألمانيا استعدادها لدعم الهند وإرسال مساعدات لمجابهة الوباء.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستوفر المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاحات للهند، بينما أعلنت بريطانيا أنها أرسلت أجهزة أكسجين إلى الهند، كما تستعد فرنسا وألمانيا لإرسال الأكسجين للهند في الأيام المقبلة.