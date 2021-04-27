خبير اقتصادى: الأصول غير المستغلة تدعم تمويل شركات قطاع الأعمال

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الأصول الغير مستغلة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال، والتي تسعى الوزارة إلى حصرها بالكامل بالتأكيد ستسهم في تمويل مشروعات التطوير والتحديث بالشركات.

وأضاف «شعير»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يؤيد وبشدة فكرة الاستفادة بأصول الشركات الغير مستغلة بكافة أشكالها، خاصة الأراضي المملوكة لها، لما لها من أهمية بالغة في إقامة المشروعات القومية للدولة، مما يسهم ذلك في تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأشار إلى أهمية حصول الشركات المالكة للأصول على أعلى قيمة ممكنة، حتى يمكنها الاستفادة من قيمتها السوقية الحالية والمساهمة في تعظيم المركز المالي للشركات لتصبح قادرة على الإنفاق على أعمال التطوير وسداد مديونياتها والوفاء بالالتزاماتها المادية من أجور وتكاليف تشغيل.



وشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكولات تعاون مع القوات المسلحة، وذلك لاستغلال بعض قطع الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية في المجالات السكنية والاستثمارية ضمن مشروع تطوير محور المحمودية.

وقع البروتوكولات كلا من اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية للقوات المسلحة ، والدكتورأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ووفقًا لبروتوكولات التعاون، يتم استغلال مساحة 143.4 فدانًا تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لصالح تنفيذ مشروع «بشاير الخير» سكن بديل للعشوائيات، في إطار استكمال تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة، ومساحة 9.7 فدانًا لصالح تنفيذ مشروع استثماري «تجاري، سكني، إداري».

يأتي هذا في إطار خطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتطوير شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وكذلك في ضوء تنفيذ خطة الدولة الشاملة في تطوير محور المحمودية وتطوير العشوائيات وتوفير سكن بديل مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشاير الخير، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية.

وبموجب البروتوكولات، يتم استغلال مساحة حوالي 85 فدانًا تابعة لشركة مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار لصالح تنفيذ مشروع استثماري «سكني، تجاري، إداري».

يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة الدولة في تطوير عواصم المحافظات – وخاصة محور المحمودية - وفي ضوء خطوات الوزارة لضمان حسن استغلال الأراضي المملوكة للشركات وتحقيق أقصى استفادة منها سواء على مستوى توفير السيولة أو المشاركة في مشروعات قومية واستثمارية.