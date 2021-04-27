قومى المرأة ببنى سويف يختم الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات (صور)

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي 6 دورات التدريبية التي تستهدف رفع مهارات السيدات في مجال إقامة المشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل الأسرة بالتوازي في القرى بمركز اهناسيا بإجمالي 120 متدربة.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف إن المجموعة الثانية تأتى من إجمالي خمس مجموعات والتى يتم تنفيذها على مدار الشهر بإجمالي 800 متدربة من محافظة بني سويف، مؤكدة أن القرى التي ينفذ بها التدريب تم اختيارها من بين القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفى سياق منفصل أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا بدور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية والمساهمة الفاعلة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية.

ولفت إلى الدور الذي يقوم به المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية في توفير الدعم الفني للمؤسسات والكيانات الاقتصادية لتفعيل وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص كمحور هام لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك تفقده "اليوم "لقافلة من المساعدات الغذائية مقدمة من مؤسسة المستقبل الأمين،وذلك في إطار التعاون البناء بين المحافظة والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، دعما من مؤسسة "المستقبل الأمين"لعدد 800 أسرة من الأولى بالرعاية بمركزى ناصر وببا ضمن مبادرة حياة كريمة، وفي حضور الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

وتابع المحافظ جانباً من وصول المساعدات" كراتين مواد غذائية محملة فوق سيارات" أثناء اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة، ،والتي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المُبرمة بين المحافظة والمجلس العربي في مجال دعم وتنفيذ مبادرات وأنشطة وفعاليات،والتي تستهدف توفير الدعم والرعاية لأبناء المحافظة،خاصة الأسر والفئات الأولى بالرعاية.

الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات

الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات

الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات