الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قومى المرأة ببنى سويف يختم الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات (صور)

الدورة الثانية لرفع
الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات

اختتم فرع  المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي 6 دورات التدريبية التي تستهدف رفع مهارات السيدات  في مجال إقامة المشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل الأسرة بالتوازي في القرى بمركز اهناسيا بإجمالي 120  متدربة.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف إن المجموعة الثانية تأتى من إجمالي خمس مجموعات والتى يتم تنفيذها على مدار الشهر بإجمالي 800 متدربة من محافظة بني سويف، مؤكدة أن القرى التي ينفذ بها التدريب تم اختيارها من بين القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفى سياق منفصل أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني في توفير الدعم  للفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا بدور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية والمساهمة الفاعلة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية.

ولفت إلى الدور الذي يقوم به المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية في توفير الدعم الفني للمؤسسات والكيانات الاقتصادية لتفعيل وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص  كمحور هام لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك تفقده "اليوم "لقافلة من المساعدات  الغذائية مقدمة من مؤسسة المستقبل الأمين،وذلك في إطار التعاون البناء بين المحافظة والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، دعما من مؤسسة "المستقبل الأمين"لعدد 800 أسرة من الأولى بالرعاية بمركزى ناصر وببا ضمن مبادرة حياة كريمة، وفي حضور الدكتورة راندا رزق  الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

وتابع المحافظ جانباً من وصول المساعدات" كراتين مواد غذائية محملة فوق سيارات" أثناء اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة، ،والتي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المُبرمة بين المحافظة والمجلس العربي في مجال دعم وتنفيذ مبادرات وأنشطة وفعاليات،والتي تستهدف توفير الدعم والرعاية لأبناء المحافظة،خاصة الأسر والفئات الأولى بالرعاية.

الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات
الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات
الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات
الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات

الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات
الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات
الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات
الدورة الثانية لرفع مهارات السيدات
بني سويف المجلس القومي للمرأة السيدات برنامج الأغذية العالمي حياة كريم

الأكثر قراءة

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

وفاة حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر ناهز 92 عاما

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية

«التحرير الفلسطينية» في ذكرى انطلاقتها: المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة