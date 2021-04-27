تفاصيل جديدة فى مقتل سيدة على يد نجلها بـ12 طعنة بعين شمس

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن الشاب الذي طعن والدته بـ١٢ طعنة بمنطقة عين شمس مهتز نفسيًا ويعاني من اضطرابات منذ فترة، وأن شهود العيان أكدوا أنه دائم التشاجر مع والدته والجيران وكانت والدته دائمًا ما تترجى أهالي المنطقة عدم الابلاغ عن نجلها بعد كل مشاجرة يفتعلها.

وكان رجال مباحث قسم شرطة عين شمس تلقوا بلاغًا من الأهالي بمقتل سيدة بعدة طعنات على يد نجلها وبإنتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة وعثروا على سيدة مسنة بها ١٢ طعنة.

وبإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة تمكنوا من ضبط المتهم وأعترف بإرتكابه الواقعة.

ومن جانب آخر تكثف مديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط طفل طعن آخر أثناء منعه من التحرش بفتاة في نهار رمضان بكورنيش المعادي التابع لدائرة قسم شرطة دار السلام.

وأوضحت مصادر أمنية أن والدة الطفل المجني عليه تعمل صحفية ومقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الطفل الذي طعن نجلها طعنتين نافذتين كادوا أن ينهوا حياته لولا العناية الإلهية.

وكانت شهدت منطقة دار السلام واقعة مؤسفة عندما مزق طفل جسد آخر بسلاح أبيض ولاذ بالفرار.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفل مصاب بطعنتين من سلاح أبيض إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الطفل عمره 14 عامًا، ومصاب بطعنة في البطن وأخرى تحت الإبط و بسؤاله قرر بقيام طفل بطعنه بعد مشاجرة بينهما وتم تحديد الطفل، وجار تكثيف الجهود لضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر رقم 4192 جنح دار السلام لسنة 2021.

والدة المجني عليه تروي تفاصيل الواقعه

من جانبها قالت والدة الطفل المجنى عليه أن المتهم ليس صديق لابنها ولا يعرفه لكن قبل الواقعة بيوم واحد تصادف مرور ابنها وقيام الطفل المتهم بالتحرش بفتاة أثناء مرورها بالشارع وقام بشد «الاسكارف» الخاص بها.

وأضافت والدة الطفل لرجال المباحث أن أبنها عاتب المتهم على تلك الفعلة ودافع عن الفتاة ونشبت بينهما مشادة كلامية فقام أصدقاء نجلها بالفصل بينهم، وفي اليوم التالي حضر المتهم ليلا وفاجأ نجلها بمطواة وطعنه طعنتين ولاذ بالفرار.