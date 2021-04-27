انطلاق قافلة مساعدات لـ800 أسرة من الأكثر احتياجا ببنى سويف

أطلق المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مستقبل الأمين، اليوم الأثنين، قافلة مساعدات لعدد 800 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمركزى ناصر وببا بمحفاظة بني سويف ضمن مناطق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية ومشاركة محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني.

وتأتي هذه القافلة في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية والمساهمة الفاعلة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية، حيث تشمل المساعدات " كراتين مواد غذائية" لدعم الأسر الأكثر احتياجا في شهر رمضان كريم.

وكان في استقبال المساعدات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي وجه الشكر للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة مستقبل الأمين على جهودهما في دعم الأعمال الخيرية خاصة في شهر رمضان في المراكز الأكثر احتياجا التي تتضمنها مبادرة حياة كريمة، والتي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المُبرمة بين المحافظة والمجلس العربي في مجال توفير الدعم والرعاية لأبناء المحافظة، خاصة الأسر والفئات الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ بني سويف أن الدعم لا يقتصر على الأعمال ومبادرات دعم المناطق الأكثر احتياجا لكنها تمتد أيضا إلى الفكر وتوفير الدعم الفني للمؤسسات والكيانات الاقتصادية لتفعيل وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص كمحور هام لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

من جهتها، أكدت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أنه تم اختيار القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس العربي ومحافظة بني سويف وبشراكة مؤسسة مستقبل الأمين أحد أعضاء المجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

وأوضحت "رزق" في تصريحات صحفية على هامش القافلة بمحافظة بني سويف، أن المجلس يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أنشطة المسئولية المجتمعية عبر دعم الأسر والقرى الأكثر احتياجا في إطار توجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

ووجه نائب رئيس مركز ببا في محافظة بني سويف صلاح محمد الشكر إلى المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة مستقبل الأمين على دورهما في دعم المركز الذي يقع ضمن مناطق مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، مؤكدا وجود هناك 505 ألف نسمة في المركز.

وكان المجلس العربي للمسئولية المجتمعية أيضا قد أطلق العام الماضي مبادرة أيضا لدعم المناطق الأكثر احتياجا في محافظة القاهرة، في إطار عمله على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف