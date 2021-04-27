غلق منشآت طبية خاصة لعدم استكمال التراخيص فى حملة بالمنوفية

شنت لجنة من العلاج الحر بمديرية صحة المنوفية، برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة، اليوم، حملة للمرور الميداني على 15 منشأة طبية خاصة متمثلة في 8 مراكز جراجية و5 مراكز آشعة وعيادة آشعة و2 مستشفى خاص بعدد من مراكز المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن إلغاء رخصة مركز آشعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية نحو مركز آشعة مخالف، وإنذار 4 منشآت مخالفة وإعطاء مهله لتلافي الملاحظات لـ 5 منشآت طبية أخرى.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وعلى صعيد متصل، استكمل اليوم الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولاته الميدانية، حيث تفقد مستشفى السادات المركزي، لمتابعة جاهزية المستشفى لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وتطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، بحضور مدير المستشفى.

كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية بجميع أقسام المستشفى، والوقوف على مدى رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، بالإضافة إلى متابعة تانك الأكسجين والتأكد من توافر الأكسجين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الجولات الميدانية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتحسين منظومة الصحة، والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين لرفع كاهل المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة تسعى دائمًا إلى توفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية، إيمانًا بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، خاصة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.