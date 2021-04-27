المشروع الأمثل.. تبطين الترع لمواجهة هدر المياه في مصر

أطلقت الدولة عددا من المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية، بهدف التنوع في مصادر المياه في مصر، بالإضافة إلى الحد من هدر المياه ومحاولة تقليل الفاقد.

وفي هذا الصدد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الشروع القومي لتبطين وإعادة تأهيل الترع على مستوى الجمهورية، ويعد من أهم المشروعات التى تنفذها الحكومة .

ومؤخرًا أكد المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والرى، أن الهدف من تنفيذ مشروعات الري لاسيما تبطين الترع هو تقليل فاقد المياه المهدرة في الترع بسبب الري بالطرق التقليدية.

فيما كشفت وزارة الموارد المائية والري، أن إجمالى أطوال الترع فى مصر يبلغ 33.5 ألف كيلومتر، والمصارف حوالى 20 ألف كيلو متر.

ويستهدف مشروع تبطين الترع الحد من معدلات المياه المهدرة في الزراعة، فقد تم البدء في رصف الطرق الموجودة على جانبى الترع بعد تبطينها ليتم خلق شبكة نقل لمحاصيل المزارعين.

ومنذ بداية المشروع وحتى الآن خلال المرحلة الأولى له التي من المقرر أن تنتهي في منتصف 2022، تم تنفيذ 1220 كيلو متر ترع، وجارى العمل فى 4250 كيلو متر، وهناك أعمال أخرى جارى طرحها وتوفير الاعتمادات المالية لها وهي حوالى 2000 كيلو متر حيث سيتم تنفيذ 7000 كيلومتر خلال تلك المرحلة.

وتمت المرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع بتكلفة 18 مليار جنيه، ومن المقرر أن تتكلف المرحلة الثانية 80 مليار جنيه، بينما تدشن الدولة 550 مشروعًا يجرى تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية على مساحة 670 كم، والتوسع فى بناء الأراضي بالتوسعات الأفقية من أجل توفير استهلاك المياه.

يذكر أن إجمالي مشروعات الري بلغ حوالي 458 مشروعًا، وهي إجمالي المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة بقطاع الموارد المائية والري، بتكلفة استثمارية كلية تبلغ نحو 5.6 مليار جنيه، لترشيد استهلاك المياه في 25 محافظة منها 204 مشروعات بتكلفة كلية بلغت 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 – 2020 وفقًا لوزارة التخطيط.