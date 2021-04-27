مصادر: تشييع جنازة الشيخ حافظ سلامة عقب ظهر الثلاثاء

كشف مقربون من شيخ المقاومة الشعبية في السويس حافظ سلامة، عن أن تشييع جنازته ستكون عقب صلاة ظهر غد الثلاثاء من الجامع الكبير بمنطقة السلام 1 بطريق السويس القاهرة.

وسادت حالة من الحزن في محافظة السويس لما يحظى به الشيخ حافظ سلامة من شعبية لم يبلغها شخص أخر منذ سنوات طويلة.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا للشيخ حافظ سلامة مصحوبة بعبارات من الدعاء له بالمغفرة والرحمة، عقب دقائق من إعلان خبر وفاته، مساء اليوم الإثنين.

وتوفى شيخ المقاومة الشعبية الشيخ حافظ سلامة مساء اليوم عن عمر ناهز 96 عامًا على خلفية أزمة صحية في محافظة السويس.

وكان الشيخ حافظ سلامة قد تعرض لأزمه صحية مطلع شهر رمصان ونقلته سيارة الإسعاف لاحدى مستشفيات السويس بعد أن رفض السفر لتلقي العلاج خارج السويس.

وساءت حالته الصحية وقرر مرافقوه المقربون نقله لمستشفى عين شمس التخصصي بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم وازدياد ضيق التنفس.

وظل الشيخ حافظ سلامة يتلقى العلاج حتى فاضت روحه مساء اليوم.

ويعد الشيخ حافظ سلامة أحد أهم رموز النضال بمصر والسويس، حيث أنه ظل داخل السويس منذ نكسة 1967 وحضر حرب الاستنزاف وحصار المئة يوم ، وغسل وكفن ودفن اغلب شهداء السويس الذين استشهدوا خلال تصديهم لمحاولات الصهاينة دخول المدينة.

ومازالت السواتر الأسمنتية التي شيدها لحماية مسجد الشهداء أيام الحرب شامخة شاهدة على مرحلة مهمة من كفاح ونضال حافظ سلامة.

وظل سلامة حتى قبيل وفاته صاحب كلمة مسموعة لدى ابناء السويس وكان له دور كبير في مكافحة كورونا عن طريق التبرعات وتحميل مدرسته لمبنى لعزل مصابي كورونا، كما تصدى من قبل لمحاولة نقل الجثامين من مقابر السويس القديمة بمنطقة حوض الروض.