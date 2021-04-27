«الطفل المعجزة».. على ربيع: كريم حسين البطل الحقيقى لمسلسل «أحسن أب»

تمكن الطفل الصغير كريم حسين، الشهير بـ«زيكا» من صنع البهجة والسعادة لجمهوره في المارثوان الرمضاني 2021، من خلال مسلسل «أحسن أب».

وأعرب الطفل كريم حسين، عن بالغ سعادته لمشاركته في مسلسل «أحسن أب» في الماراثون الرمضاني 2021، قائلًا: «ثقة كبيرة جدًا أخذتها من دخولي تجربة عالم الفن، تحديدًا من هذا المسلسل وأسرته».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «تعلمت من علي ربيع حاجات كتيرة جدًا، وكمان خلاني أبقى واثق في نفسي أكتر، كنت مبسوط في الشغل معاه بشكل كبير».



واعتبر وصف الجمهور له بـ«الطفل المعجزة» شرف كبير، ورزق الخالق له في بداية مشواره في عالم الفن، بدعم ومساعدة الفنان الكوميديان الكبير علي ربيع.

علي ربيع: كريم حسين بطل المسلسل الحقيقي



وقال على ربيع، من خلال صورة نشرها عبر مواقع تبادل الصور «انستجرام»: «حابب أقول كلمتين قبل نهايه المسلسل، فاضل ٥ حلقات، وإن شاء الله تتبسطو بيهم، النجم إلى واقف جمبي ده كريم حسين، بطل مسلسل "أحسن أب" موهوب بشكل غير طبيعي، موهبة لازم كل الدنيا تتكلم عنها وتدعمها، كريم تعب جدًا من البروڤات لحد آخر يوم تصوير، أنا بشكره وبقوله مبروك يا كيمو، أنت هايل والمستقبل قدامك كبير، ومش أخر حاجة نعملها مع بعض، وبوعدك بفيلم قريب أنا وأنت هيكسر الدنيا، مبرووك يا حبيبي يا معجزة، وانتظروا الحلقات القادمة قنبلة».

يجسد كريم حسين، وشهرته «كريم النونو»، دور ابن علي ربيع بالمسلسل، ويدور المسلسل حول شاب محتال يجسد شخصيته علي ربيع، يسعى للمشاركة في إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى، وهو ما يجعله ينتحل شخصية أب، فيأتي بطفل من أطفال الشوارع ويقنعه بتجسيد دور ابنه للفوز بالجائزة، ثم يبدأ في محاولات عديدة لسرقة أموال المسابقة ولكنه يفشل في كل مرة.

المسلسل «15 حلقة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، بطولة علي ربيع، إيمان السيد، هالة فاخر، محمد الصاوي، هاجر أحمد، حسام داغر، سامي مغاوري، من تأليف محمد المحمدي، وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.



جدير بالذكر، أن كريم حسين لديه العديد من الفيديوهات الكوميدية الشهيرة، حيث يعد أصغر ميوزكلي بمصر، ولديه قناة على اليوتيوب يتابعها مليون و800 ألف متابع.

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