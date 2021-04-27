«النمر» الحلقة 14.. محمد إمام يسرق 30 مليون جنيه من منزل أحمد حلاوة

بدأت منذ قليل الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "النمر" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام والمعروض على قناة "الحياة" الفضائية.

واستطاع محمد إمام أن يتخلص من الجماعة الإرهابية التي كانت تلاحقه وتجار السلاح الذين كانوا يريدون منه مبلغ 5 ملايين جنيه، وقام بتجميعهم داخل أحد المخازن ووضع أسلحة وأموال مزورة وقام بإبلاغ الشرطة وتم القبض عليهم.

وقام محمد إمام، الذي يجسد دور "النمر" ويناديه حي الصاغة باسم "نوح"، بسرقة منزل الحاوي الذي يجسد دوره الفنان أحمد حلاوة وسرق مبلغ وقدرة 30 مليون جنيه، وكشفت السرقة الفنانة ولاء الشريف والتي صرخت بأن منزلهم يسرقه النمر، ولاحقه سكان حي الصاغة من أجل الإمساك به، فيما قابلته الفنانة هنا الزاهد أثناء الهرب والتي كشفت ملامح عينيه.

وقام "نوح" بتوزيع مبلغ 2 مليون جنيها على أصدقائه الذين يعاونوه على السرقة وهم كل من الفنان أحمد عبد الله محمود، ومحمود حافظ.

واتفقت شمس التي تجدسها الفنانة نرمين الفقي مع شقيقها "عنتر الحلق" الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد بأن يقوما بسرقة كل من الشيمي الذي يجسده الفنان محمد رياض و"الحاوي" في محاولة منهم بالإيقاع بالنمر.

وانتهت الحلقة الرابعة عشر باتهام أحمد حلاوة الفنان محمد رياض بأنه من قام بسرقة منزله والمبلغ المقدر بـ30 مليون جنيها وقام بتهديدة وسط محل الذهب الخاص به.

ويواصل "النمر" ملاحقة أبطال العمل كل من شمس التي تجسدها الفنانة نرمين الفقي، و"عنتر الحلق" الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد، و"الشيمي" الذي يجسده الفنان محمد رياض وأرسل لهم رسالة تهديد أثناء اجتماعهم من أجل وضع خطة لسقوط ومعرفة من هو "النمر" وهو الفنان محمد إمام.

أبطال وصناع مسلسل النمر

ويشارك في مسلسل النمر عدد كبير من النجوم ويأتي في مقدمتهم الفنان محمد إمام، والفنانة هنا الزاهد، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، ومحمد رياض، وعلاء مرسي، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، وخالد أنور.

قصة وأحداث مسلسل النمر

تدور أحداث مسلسل النمر، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، على قناة الحياة، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، حيث يجسد الفنان محمد إمام شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يُعرض مسلسل النمر يوميًا، ثلاث مرات عبر قناة الحياة، حيث يبدأ العرض الأول في تمام الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا، ثم الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا، مسلسل النمر يُعرض أيضًا 4 مرات عبر قناة الحياة دراما، للسماح للجمهور بمشاهدته بشكل مميز، كما يتوافر المحتوى بالكامل وبدون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للجمهور للمشاهدة في أي وقت ومن كل مكان.