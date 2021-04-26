السيطرة على حريق محل بالتجمع الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع اصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجارى بمنطقة الرحاب بالتجمع الأول، وعلى الفور تم الدفع بـسيارات إطفاء، و تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أنه شب بسبب ماس كهربائي.

وفي وقت سابق كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال الأدلة الجنائية أوضحوا أن سبب الحريق الذي نشب داخل جراج بجوار محطة مترو دار السلام نشب بسبب انفجار سيارة محملة بأنابيب ادت الي تفحم ٥ سيارات و ٢٠ توكتوك.

وكانت نيابة دار السلام الجزئية، أمرت بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في جراج، مما أسفر عن اشتعال النيران في ٥ سيارات.

وقررت النيابة حصر الخسائر والتلفيات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مالك الجراج؛ لسماع أقواله.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أمس السبت، في السيطرة على حريق داخل جراج للسيارات بشارع 9 في منطقة دار السلام.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب حريق بجوار سور محطة مترو دار السلام.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية الإخماد بدون إصابات، وأسفر الحريق عن احتراق 5 سيارات على الأقل.

الحماية المدنية

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، وخاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحرائق والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها في حالة حدوث حريق داخل أي شقة.

ومن تلك القواعد يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، وتعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفرده على رقم 180، يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، علم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والتربيزات، لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء، إذا كانت هناك مثل هذه الفرصة، فاهرب من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيرًا على الأقدام، لا تستخدم المصعد يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان، من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ والنوافذ - الهواء النقي سيزيد من الاحتراق.