الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021

الدولار
الدولار

تقدم «الدستور» تقريرًا عن سعر الدولار، اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021، ولديكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وهي "بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامي، وبنك القاهرة".

ونستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن آخر تطورات السعر المصرفي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، داخل البنوك العاملة في مصر، تشمل كافة أسعار الدولار الأمريكي، ونقدم خدمة أسعار العملات الأجنبية والعربية، حتى يستطيع القارئ المصري والعربي التعرف على أسعار العملات، التي يبحث عنها على مؤشر البحث جوجل. 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021

لديكم خلال التقرير كافة أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في البنوك، كما هو موضح بالتالي: 

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم 

بلغت العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه، وسجلت عند البيع ١٥.٧١ جنيه.

 

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم 

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الثلاثاء، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه وبلغت عند البيع ١٥.٧١ جنيه.

 

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم 

سجلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، عند الشراء ١٥.٦٢١٦ جنيه، ووصلت عند البيع ١٥.٧٤٧٠ جنيه.

 

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

بلغت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي cib، اليوم الثلاثاء، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه، وسجلت عند البيع ١٥.٧٣ جنيه.

 

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم 

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه، وبلغت عند البيع ١٥.٧٢ جنيه.

 

سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي اليوم 

سجلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، في بنك أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه، ووصلت عند البيع ١٥.٧٣ جنيه .

 

سعر الدولار الأمريكي في بنك عوده اليوم 

وصلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، في بنك عوده، اليوم الثلاثاء، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه، وسجلت سعر عند البيع ١٥.٧٣ جنيه.

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سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة اليوم 

سجلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، اليوم الثلاثاء، عند الشراء  ١٥.٦٨ جنيه، وبلغت عند البيع ١٥.٧٨ جنيه.

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