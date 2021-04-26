«الصحة العالمية»: وفيات الأسبوع الماضي تقارب الشهر الأول لانتشار كورونا

حذَّرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم وباء فيروس كورونا المستجد في العديد من بلدان العالم مع ارتفاع عدد الإصابات للأسبوع التاسع على التوالي، في الوقت الذي ازداد فيه عدد الوفيات للأسبوع السادس على التوالي.



وقال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، بمقر المنظمة في جنيف "إن الأسبوع الماضي شهد عدد وفيات يقارب ما شهده الشهر الأول من تفشي الوباء".



وأضاف: "هناك بلدان تشهد مآسي حاليا بسبب مدى انتشار فيروس كورونا بها؛ مثل الهند، التي تعيش وضعا مؤلما"، مؤكدة أن المنظمة تبذل كل الجهد وتنشر المئات من الموظفين التابعين لها لمساعدة الهند على تجاوز هذه المرحلة من الوباء.

ومن جانبها، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فان كيركوف "إن الوضع في الهند مقلق للغاية، والفيروس يزداد انتشاره في عدد من البلدان، وإن كان بشكل أقل من الهند".

ولفتت إلى أن الوضع بالنسبة لانتشار فيروس كورونا هش في الوقت الحالي؛ مما يستوجب على البلدان اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإلا سيتطور الوضع.

و خلال أيام أغرق المتحور الهندي البلاد في الفوضى، ما أدى إلى إعلان دول عديدة عن تقديم مساعدات عاجلة للهند. وسجلت الهند الأحد 350 ألف إصابة في يوم واحد

وفي العاصمة العاصمة نيودلهي يصف شهود ممرات المستشفيات المليئة بمرضى كورونا والعائلات التي تتوسل لتأمين الأكسجين أو سرير لمرضاها. ويموت حتى البعض أمام أبواب المستشفى.

وعلى صعيد متصل، وردا على أسئلة الصحفيين، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة مارنجيلا سيماو "إن فريق الخبراء الاستشاري بالمنظمة يجتمع على مدار اليوم وغدا لتقييم لقاح "سينوفارم" الصيني، كما سيقوم الفريق يوم الجمعة المقبل بتقييم لقاحي "موديرنا" الأمريكي و"سينوفاك" الصيني، على أن تُعلَن نتائج هذا التقييم في الأسبوع المقبل".