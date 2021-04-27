الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

6 ضوابط لامتحانات صفوف النقل بالتعليم الأزهرى.. تعرف عليها

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الإثنين، قواعد وضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني الذي ينتهي به العام  الدراسي الحالي 2020-2021م، وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والتي أعلنتها الوزارات والهيئات المختصة ذات الصلة.

وتناول قرار وكيل الأزهر عددًا من الضوابط المتعلقة بصفوف النقل، بجميع المراحل التعليمية، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، و التي من أهمها ما يلي:

1- يحق للطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، ولم يحقق درجات النجاح في مجموع الفصلين، في مادة أو أكثر، دخول الدور الثاني في مواد الرسوب.

2 – يحق للطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني ولم يحقق درجات النجاح في مجموع الفصلين في مادة أو أكثر دخول الدور الثاني في مواد الرسوب.

3- يعد الطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول وحضر اختبارات شهري (مارس وأبريل)، وحصل على متوسط درجات يعادل 50% من المجموع الكلي للفصلين ناجحا في المواد التي حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحقق فيها هذه النسبة.

4-  يعد الطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي والأول وتخلف عن اختبارات شهري (مارس وأبريل) وحصل على متوسط درجات 50% من المجموع الكلي للفصلين ناجحا في المواد التي حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحقق فيها هذه النسبة.

5- الطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي الأول وتخلف عن أحد اختبارات شهري (مارس وأبريل)، تمثل الدرجة الحاصل عليها في الامتحان الشهري الذي حضره درجة الفصل الدراسي الثاني، ويعد ناجحا، شريطة حصوله على 50% من مجموع الفصلين.

6 – في حالة تخلف الطالب عن حضور امتحانات الدور الأول (الفصل الدراسي الأول والثاني) والدور الثاني، يعد متخلفا عاما (راسبا) ولا يحسب له عام رسوب نظرا للظروف الاستثنائية.

التعليم الازهري آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021 أخبار امتحانات الثانوية

الأكثر قراءة

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

وفاة حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر ناهز 92 عاما

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية

«التحرير الفلسطينية» في ذكرى انطلاقتها: المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة