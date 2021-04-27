6 ضوابط لامتحانات صفوف النقل بالتعليم الأزهرى.. تعرف عليها

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الإثنين، قواعد وضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني الذي ينتهي به العام الدراسي الحالي 2020-2021م، وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والتي أعلنتها الوزارات والهيئات المختصة ذات الصلة.

وتناول قرار وكيل الأزهر عددًا من الضوابط المتعلقة بصفوف النقل، بجميع المراحل التعليمية، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، و التي من أهمها ما يلي:

1- يحق للطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، ولم يحقق درجات النجاح في مجموع الفصلين، في مادة أو أكثر، دخول الدور الثاني في مواد الرسوب.

2 – يحق للطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني ولم يحقق درجات النجاح في مجموع الفصلين في مادة أو أكثر دخول الدور الثاني في مواد الرسوب.

3- يعد الطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول وحضر اختبارات شهري (مارس وأبريل)، وحصل على متوسط درجات يعادل 50% من المجموع الكلي للفصلين ناجحا في المواد التي حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحقق فيها هذه النسبة.

4- يعد الطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي والأول وتخلف عن اختبارات شهري (مارس وأبريل) وحصل على متوسط درجات 50% من المجموع الكلي للفصلين ناجحا في المواد التي حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحقق فيها هذه النسبة.

5- الطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي الأول وتخلف عن أحد اختبارات شهري (مارس وأبريل)، تمثل الدرجة الحاصل عليها في الامتحان الشهري الذي حضره درجة الفصل الدراسي الثاني، ويعد ناجحا، شريطة حصوله على 50% من مجموع الفصلين.

6 – في حالة تخلف الطالب عن حضور امتحانات الدور الأول (الفصل الدراسي الأول والثاني) والدور الثاني، يعد متخلفا عاما (راسبا) ولا يحسب له عام رسوب نظرا للظروف الاستثنائية.