الحلقة 14 من مسلسل «هجمة مرتدة».. لقاء أحمد عز وهند صبرى:

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري والتي بدأت بلقاء أحمد عز وهند صبري في منزلها دون ترتيب وانتهى اللقاء بأن قال لها "إنتي كذابة"، حيث هدت الحلقة 14 من مسلسل هجمة مرتدة تواجد أحمد عز في منزل هند صبري قبل خروجها فتسبب لها في ارتباك كبير وقالت له إن تواجده غير مبرر وأن علاقتنا انتهت وأنها لم تحاول التواصل معه فيما أكد لها العكس وأكد لها في كلمات صدمتها حيث قال لمها "إنتي كذابة".

الحلقة 14 من مسلسل هجمة مرتدة

رصدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل هجمة مرتدة من بطولة أحمد عز وهند صبري اللقاء الأول في منزل دينا ويحاول سيف إعادة العلاقة بينهما بعد أن اشتاق إليها لكنها تكذب كل المشاعر التي تحدث عنها سيف وفي النهاية كذب ما قالته، يظهر عمار الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صلاح حسني في شرق أوروبا ويجمع معلومات عن "الراهب" القائد الجديد للجماعة الاستخباراتية وبعد إرسال صورة يظهر أنه ريكاردو مما يجن من جنون رفعت بيه الذي يقوم بدوره الفنان هشام سليم ويؤكد أنه كان في يده وهرب من مصر قبل أن يقبض عليه، في الوقت الذي يقوم محمود نصر "محمود البزاوي" المذيع في القناة المعادية بلقاء مع رئيس مركز الجبرتي الحقوقي ويبدو أن هناك مؤامرة تحاك ضد البلاد.

أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة

ويعد من المسلسلات الضخمة هذا العام ويشارك فيه عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري وعدد كبير من النجوم على رأسهم القديرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، محمد جمعة، يوسف عثمان، ومحمود البزاوي، محمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.

والمسلسل من تأليف السيناريست باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً وبعدها على دي إم سي دراما 4 مرات يوميا.