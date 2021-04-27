وكيل تعليم أسوان يشدد على متابعة مقار التصحيح للصفين الأول والثانى الثانوى

عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه مساء اليوم، اجتماعًا بكلاً من: مديرى الإدارات التعليمية، بحضور (الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية - عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام - محمد شرف مدير عام التعليم الفنى- غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية - حاتم بدرالدين الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية).

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية للامتحانات، والتأكد دومًا من تطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لها، بالتوزاى مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بشدة وحزم حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وزملائنا العاملين بالمدارس. مع عدم إغفال متابعة غرفة العمليات المعنية برصد كافة أعمال الامتحانات.

بعدها تطرق إلى أهمية متابعة مقار التصحيح الخاصة بالصفين الأول والثانى الثانوى، والتأكد من إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد أولًا بأول، سواء تم ذلك بشكل يومى أو اليوم الذى يليه ، وأكد على ضرورة أن يتم التنبيه على المدارس بالسماح لطلاب الأول والثاني الثانوي بالدخول بورقة المفاهيم المطبوعة من نموذج الوزارة وعليها ما يضيفونه من معلومات وعدم سحبها منهم، وأى مخالفة يتم رصدها أو شكوى من مخالفة هذا التوجيه سوف يتم التعامل معها قانونيًا، وذلك وفقًا للتعليمات الواردة من الوزارة.

ثم أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تسلم أجهزة التطوير ووضعها فى أماكنها الخاصة بالمقار، والحفاظ على حالتها لتسليمها مرة أخرى إلى المديرية.

بعدها شدد القبيصى على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ الكتاب الدورى رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥ والخاص بالضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسى الثانى لهذا العام.

وانتهى الاجتماع بتأكيد وكيل الوزارة على ضرورة أن يكون هناك تقرير اسبوعى بأعمال مدير ووكيل الإدارة التعليمية داخل الإدارة، وأن يرفع هذا التقرير له مباشرة، وعلى مديرى الإدارات التعليمية كذلك رفع تقرير بتدريبات التنمية المهنية التى عُقدت خلال أبريل الجارِ. متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.