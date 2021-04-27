«السجينى» يكشف أهم اشتراطات البناء الحديث فى المنظومة الجديدة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة، قسمت إلى محورين، الأول الاشتراطات المتعلقة بنسب البناء على الأرض والارتفاعات.

وأوضح السجينى، خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء الإثنين، أنه تم تحديد اشتراطات الارتفاعات من أرضي ودورين حتى أرضي و4 أدوار، إذ يسمح ببناء عقار من أرضي و3 أدوار للشارع بمساحة من 10-12 متر أرضي، وأرضي و4 أدوار في الشارع بمساحة أكثر من 12 دورًا، ويستثنى من ذلك بعض المناطق بعواصم المحافظات مثل الشوارع المطلة على كورنيش النيل أو البحر، ويوافق على هذه الاستثناءات المحافظون، كما حددت الاشتراطات نسبة بناء 70%، ويستثنى من ذلك المساحات الصغيرة.

وتابع السجنيي أن المحور الثاني وهو المتعلق بمنظومة إصدار الرخص الجديدة، إذ تم الاستقرار على ضرورة عدم الاعتماد على الأحياء والمحليات في إصدار الرخص الجديدة، حتى لا يتعرض المواطن للابتزاز، وهذا هو دورنا في الحكومة والبرلمان، التصدي لأي محاولات لتعرض المواطنين للابتزاز والفساد، ولذا تم الاستقرار على إنشاء مراكز تكنولوجية متقدمة تضم منظومة جديدة لإصدار التراخيص ومزودة بعاملين مدربين مع إنشاء وحدة بكل جامعة لمراجعة الرسومات والتأكد من مدى مطابقتها للابتعاد عن سيطرة مهندس الحي والقضاء على الفساد.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء الإثنين، عن الاشتراطات الجديدة للبناء، بعنوان "الاشتراطات الجديدة.. وإجراءات استصدار تراخيص البناء.. وتأثير الاشتراطات الجديدة على شركات التطوير العقاري".

وأضاف أن المواطن سيتعامل فقط مع المركز التكنولوجي، والذي سيتولى التنسيق مع الجامعة لاعتماد المخطط الهندسي للعقار، ومع نقابة المهندسين التي سيقتصر دورها على اعتماد المكاتب الاستشارية المعتمدة، كما ستتولى التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم الانتهاء من إصدار الرخصة الجديدة خلال 60 يومًا.

شارك في الجلسة النقاشية عدد كبير من المطورين وكبار رجال الأعمال المصريين من بينهم المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس وليد مختار، والمهندس هشام شكري، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس محمد هاني العسال، والمهندس محمد محمود، ومحمود عبدالوهاب، وعلي راغب، والدكتور علي حسين عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة.