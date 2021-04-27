الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مواقيت الصلاة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 15 رمضان

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تقدم "الدستور"، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 27 أبريل 2021، على النحو التالي:


مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر:03:42

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء: 07:53

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3.44

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3.36

موعد صلاة المغرب 6.37

موعد صلاة العشاء 8.02

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

صلاة الفجْر 3:41
صلاة الظُّهْر 11:54
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:32
صلاة العِشاء 7:56
 

مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 03:38

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء: 07:55

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:38

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب: 06:29

أذان العشاء: 07:53

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 3:45
أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء: 07:52
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 3:49

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 06:26

أذان العشاء: 07:47

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:49

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب: 06:23

أذان العشاء: 07:43

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:36

موعد آذان الظهر 11:49

موعد آذان العصر 3:26

موعد آذان المغرب 6:27

موعد آذان العشاء 7:51  

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 3:50

وقت صلاة الظهر 11:46

موعد آذان العصر 3:13

موعد آذان المغرب 6:15

موعد آذان العشاء 7:33

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد اذان الفجر : 3:47

موعد اذان الظهر : 11:47

موعد اذان العصر : 3:17

موعد اذان المغرب : 6:19

موعد اذان العشاء : 7:38

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد اذان الفجْر 3:43

موعد اذان الظُّهْر 11:41

موعد اذان العَصر 3:09

موعد اذان المَغرب 6:11

موعد اذان العِشاء 7:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد اذان الفجْر: 3:34

موعد اذان الظُّهْر : 11:48

موعد اذان العَصر: 3:27

موعد اذان المَغرب: 6:27

موعد اذان  العِشاء: 7:52

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد اذان  الفجر: 03:37

موعد اذان  الظهر: 11:47

موعد اذان  العصر:03:24

موعد اذان  المغرب: 06:25

موعد اذان  العشاء:07:48

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد اذان الفجْر: 3.54

موعد اذان الظُّهْر: 12:09

موعد اذان العَصر: 3:47

موعد اذان المَغرب:6:48

موعد اذان العِشاء: 8:13

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