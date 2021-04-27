مواقيت الصلاة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 15 رمضان
تقدم "الدستور"، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 27 أبريل 2021، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر:03:42
أذان الظهر: 11:53
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب 06:30
أذان العشاء: 07:53
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3.44
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3.36
موعد صلاة المغرب 6.37
موعد صلاة العشاء 8.02
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية
صلاة الفجْر 3:41
صلاة الظُّهْر 11:54
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:32
صلاة العِشاء 7:56
مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية
أذان الفجر: 03:38
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:31
أذان العشاء: 07:55
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
أذان الفجر: 03:38
أذان الظهر: 11:51
أذان العصر: 03:28
أذان المغرب: 06:29
أذان العشاء: 07:53
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف
أذان الفجر: 3:45
أذان الظهر: 11:53
أذان العصر: 03:28
أذان المغرب 06:29
أذان العشاء: 07:52
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 3:49
أذان الظهر: 11:53
أذان العصر: 03:25
أذان المغرب: 06:26
أذان العشاء: 07:47
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج
أذان الفجر: 3:49
أذان الظهر: 11:51
أذان العصر: 03:22
أذان المغرب: 06:23
أذان العشاء: 07:43
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:36
موعد آذان الظهر 11:49
موعد آذان العصر 3:26
موعد آذان المغرب 6:27
موعد آذان العشاء 7:51
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر 3:50
وقت صلاة الظهر 11:46
موعد آذان العصر 3:13
موعد آذان المغرب 6:15
موعد آذان العشاء 7:33
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر
موعد اذان الفجر : 3:47
موعد اذان الظهر : 11:47
موعد اذان العصر : 3:17
موعد اذان المغرب : 6:19
موعد اذان العشاء : 7:38
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر
موعد اذان الفجْر 3:43
موعد اذان الظُّهْر 11:41
موعد اذان العَصر 3:09
موعد اذان المَغرب 6:11
موعد اذان العِشاء 7:30
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد
موعد اذان الفجْر: 3:34
موعد اذان الظُّهْر : 11:48
موعد اذان العَصر: 3:27
موعد اذان المَغرب: 6:27
موعد اذان العِشاء: 7:52
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس
موعد اذان الفجر: 03:37
موعد اذان الظهر: 11:47
موعد اذان العصر:03:24
موعد اذان المغرب: 06:25
موعد اذان العشاء:07:48
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح
موعد اذان الفجْر: 3.54
موعد اذان الظُّهْر: 12:09
موعد اذان العَصر: 3:47
موعد اذان المَغرب:6:48
موعد اذان العِشاء: 8:13