موعد آذان صلاة الفجر اليوم فى القاهرة والمحافظات الثلاثاء 27 أبريل

يبحث الكثير من المواطنين المصريين المسلمين محرك البحث الشهير جوجل لمعرفة موعد آذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 27 أبريل لكي يتسنى لهم معرفة موعد الإمساك عن تناول الطعام عند آذان الفجر أثناء شهر رمضان الكريم هذه الأيام مما يجعل معرفة مواقيت آذان الفجر في محافظات مصر له أهمية مضاعفة.

وحرصا من "الدستور" على توفير كل ما يخص القارئ من معلومات هامة نعرض لكم بشكل يومي مواقيت الصلاه في مصر بشكل عام ومواثيت صلاة الفجر بشكل خاص وإليكم يتم موعد آذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 27 أبريل.



موعد آذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 27 أبريل

موعد آذان الفجر في القاهرة

موعد آذان الفجر 3:44 صباحا بينما موعد آذان المغرب 6:29 مساء.

مواعيد آذان الفجر في باقي محافظات مصر.



موعد آذان الفجر فى الإسكندرية اليوم الثلاثا 27 أبريل.

وقت آذان الفجر بالإسكندرية 3:46 صباحا



موعد آذان الفجر فى الإسماعيلية اليوم الأحد 27 أبريل.

موعد آذان الفجر 3:39 وسيكون توقيت صلاة الشروق هو 5:12 مساء بينما موعد آذان المغرب 6:26 مساء.



موعد آذان الفجر بشرم الشيخ

موعد آذان الفجر الساعه 3:37 صباح وموعد آذان المغرب هو 6:14 مساء



مواعد آذان الفجر في أسوان

موعد آذان الفجر 3:50 صباحا وموعد آذان المغرب 6:17 مساء

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء في أسيوط

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:57 صباحا.

موعد أذان الفجر في سوهاج

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:57.

موعد أذان الفجر في طنطا

موعد أذان بطنطا الفجر 3:50 صباحا .

موعد أذان الفجر في دمنهور

موعد أذان الفجر الساعة 3:52 صباحا.

موعد أذان الفجر في دمياط

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:45. صباحا .