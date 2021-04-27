دعاء يوم 15 رمضان 1442.. «ليلة النصف من رمضان»: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ

دعاء يوم 15 رمضان 1442.. «ليلة النصف من رمضان»: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ
دعاء يوم 15 من رمضان 2021.. يزداد البحث على محركات البحث عن أدعية اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 1442، ونرصد مجموعة من الأدعية التي كان يدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، فهي أدعية مستحبة فى الشهر الكريم، وثبتت صحتها عن جميع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، بالتزامن مع أيام رمضان الكريم، إذ أكد الرسول "عليه الصلاة والسلام"، أهمية الأدعية في ساعات الصيام طوال أيام الشهر المبارك، لما يحمله من أجر عظيم.
دعاء يوم 15 من رمضان 2021
ننشر في السطور التالية دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك 2021:
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ”.
دعاء يوم 15 من رمضان 2021
"اللهم اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ".
ثواب دعاء اليوم الخامس عشر 1442
-الأدعية في هذا اليوم لها ثواب عظيم، فإنه: “مَنْ دَعَا بِهِ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثَمَانِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَعِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ”.
-من دعا به رَفَعَ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جِوَارِ النَّبِيِّينَ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ غُرْفَةٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ أَلْفِ حُجْرَةٍ، فِي كُلِّ حُجْرَةٍ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ".
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