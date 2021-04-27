الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دعاء يوم 15 رمضان 1442.. «ليلة النصف من رمضان»: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ

دعاء يوم 15 من رمضان
دعاء يوم 15 من رمضان 2021

دعاء يوم 15 من رمضان 2021.. يزداد البحث على محركات البحث عن أدعية اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 1442، ونرصد مجموعة من الأدعية التي كان يدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، فهي أدعية مستحبة فى الشهر الكريم، وثبتت صحتها عن جميع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، بالتزامن مع أيام رمضان الكريم، إذ أكد الرسول "عليه الصلاة والسلام"، أهمية الأدعية في ساعات الصيام طوال أيام الشهر المبارك، لما يحمله من أجر عظيم. 

دعاء يوم 15 من رمضان 2021



ننشر في السطور التالية دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك 2021:

 

 عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ”.

دعاء يوم 15 من رمضان 2021

"اللهم اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ". 
 

ثواب دعاء اليوم الخامس عشر 1442


-الأدعية في هذا اليوم لها ثواب عظيم، فإنه: “مَنْ دَعَا بِهِ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثَمَانِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَعِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ”.

-من دعا به رَفَعَ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جِوَارِ النَّبِيِّينَ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ غُرْفَةٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ أَلْفِ حُجْرَةٍ، فِي كُلِّ حُجْرَةٍ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ‏ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ".

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مواقيت الصلاة فى القاهرة

  • وقت صلاة الفجر يرفع الآذان في تمام الساعة الـ 3:44  ص
  • ويأتي وقت الشروق في تمام الساعة الـ 5:17 ص
  • أما بالنسبة لموعد آذان الظهر يرفع الآذان في تمام الساعة الـ 11:53 ص
  • موعد آذان العصر يرفع الآذان في تمام الساعة الـ 29: 3
  • أما بالنسبة لموعد آذان المغرب يرفع الآذان في تمام الساعة الـ 6:29 م
  • موعد آذان العشاء يرفع الآذان في تمام الساعة الـ 7:52

 

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