«اللى مالو ش كبير» الحلقة 14.. هروب ياسمين عبدالعزيز

عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 14 على شاشة قناة سي بي سي، وشهدت تصاعد كبير في الأحداث بين ياسمين عبد العزيز ودينا فؤاد وأحمد العوضي.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 14

بدأ اللي مالوش كبير حلقة 14 من حيث انتهت السابقة، وهو مشهد ذهاب "عابد تيمور" خالد الصاوي إلى منزل عشيقته وزوجته بالسر "نادين" دنيا عبد العزيز، وذلك أثناء وجود شقيق "غزل" ياسمين عبد العزيز، مما وتر "نادين" خاصة وأنها تخون كل منهما دون أن تعرفهم وية بعضهما البعض.

وكشف أحداث اللي مالوش كبير الحلقة 14 عن رد فعل شقيق "غزل" بعدما اختبأ بالداخل وسمع أن "عابد" زوج شقيقته "غزل" متزوج من "نادين" صديقتها المقربة، مما رسم على ملامحه صدمة كبيرة، وواجه "نادين" بعد مغادرة عابد المنزل بما تفعله وقام بتعنيفها، لتبرر له بأنها تزوجت عابد كمصلحة بسبب أمواله، ولكنها تحبه هو وليس "عابد تيمور"، واتفقا على أن يتحالفا على الأخير لينصبا عليه وياخذوا أمواله.

هروب ياسمين عبد العزيز في اللي مالوش كبير الحلقة 14

ألقت "غزل" ياسمين عبدالعزيز اللوم على والدتها وشقيقتها بسبب أنانيتهم والتفكير فيما يخصهم فقط حتى وإن كلفها هذا الأمر حياتها، ولكن شقيقتها أصرا على أن تستمر علاقتها بـ"عابد تيمور" من أجل الحفاظ على مستواهم المادي خوفًا من الفقر الذي كانوا يعيشون فيه قبل زواجها من عابد وذلك في فترة عملها كممرضة في إحدى المستشفيات.

وصدمت "غزل" ياسمين عبدالعزيز من رد فعل شقيقتها مما جعلها تصر على الهروب ولكن هذه المرة دون رجعة وبالفعل هربت من المنزل ولمحها زوجها "عبد" وهي تهرب وأمر رجاله أن يلحقوا بها، ولكن أثناء هروبها تفاجئت بوجود "الخديوي" في سيارته ويناديها ليساعدها على الهروب مرة أخرى، وفي مشهد رومانسي اتفق "الخديوي" معها على أن يخبأها هذه المرة في أحد الشقق السكنية ولا يعلم أحد بعنوان هذا المنزل.

دينا فؤاد تحاول تعجيز ياسمين عبدالعزيز في اللي مالوش كبير الحلقة 14

وفي مشهد آخر قررت "قدرية" دينا فؤاد الانتقام من "غزل" ياسمين عبد العزيز وذلك بعدما تأكدت من علاقة زوجها "الخديوي" بها، وانتهت أحداث الحلقة على مشهد اتفاق "قدرية" مع بدرية طلبة لتسليط مجموعة من النساء لينهالوا بالضرب على "غزل"، وشددت عليهم بان يقوموا بتعجيزها حتى لا تستطيع المشي مرة أخرى، ومن المتوقع أن تكشف لنا الحلقة المقبلة التي تعرض غدا على شاشة قناة سي بي سي في تمام الساعة التاسعة مساءًا، رد فعل الخديوي بعد معرفته مكيدة طليقته قدرية.