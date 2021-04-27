الحلقة 14 من «الاختيار 2».. كريم عبدالعزيز يقبض على الإرهابى فارس

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 2 والتي من أهم أحداثها أن كريم عبدالعزيز يقبض على الإرهابي فارس الذي انتظروا كثيرا من أجل ظهوره، وشهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 2 تحسن العلاقة العاطفية ليوسف الذي يقدم دوره الفنان أحمد مكي، كما تطرقت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 2، القبض على مزيد من الإرهابيين منهم الإرهابي فارس.

الحلقة 14 من الاختيار 2

شهدت الحلقة 14 من الاختيار 2 تفجير جماعة الإخوان الإرهابية لمديرية أمن القاهرة ضمن خطتهم لإحراق البلاد وسط محاولات جادة من قبل رجال الأمن الوطني للسيطرة على الوضع على الأرض وعلى رأسهم زكريا الذي يقدمه الفنان كريم عبدالعزيز.

يحاول يوسف الذي يقدم دوره الفنان أحمد مكي العودة لعاليا التي تقدم دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد بعد توتر العلاقة بينهما مؤخرا وهو ما يحدث بالفعل ويلتقيان، ويخرج زكريا مع زوجته نادية للمرة الاولى منذ فترة حيث رأى أن من حقها عليه أن يخرج معها استعداد للمخاطر خلال افلترة القادمة وعدم تفرغه.

يتم تحديد موقع الإرهابي فارس على أحد المقاهي ويتم السيطرة عليه من كل الجهات ويقبض عليه في الشارع وسط إنكار منه، كما يتكمن رجال العمليات الخاصة وعلى رأسهم أحمد مكي من القبض على الإرهابي عصفورة أحد رجال الجماعة الإرهابية.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 من المسلسلات الملحمية الضخمة هذا العام والذي يقدم امتدادا لنجاح الجزء الأول ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشرى ورياض الخولي وأحمد حلاوة وهادي الجيار و أسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، ويشارك في المسلسل أيضا الفنان سامح الصريطي، وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم حمد حلمي، والفنان أحمد فهمى، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ومصطفى أبو سريع وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، والمسلسل الجديد من تأليف هاني سرحان ووقف على إخراج العمل بيتر ميمي والمسلسل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.