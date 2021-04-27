السجينى يرد على استجواب لجنة التشييد برجال الأعمال حول اشتراطات البناء

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن أهمية اشتراطات البناء الجديدة في ضبط منظومة البناء والقضاء علي البناء العشوائي له دور كبير جدًا في خطة الدولة التى تعتبر محورًا رئيسيًا فى تطوير المناطق العشوائية.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها لجنة التشييد والبناء لرجال الأعمال بعنوان: «الاشتراطات الجديدة .. وإجراءات استصدار تراخيص البناء ..وتأثير الاشتراطات الجديدة علي شركات التطوير العقاري .» بمشاركة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب .

ومن جانبه أكد النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أزمة مخالفات البناء ومنظومة البناء الجديدة، قائلًا، إن الحكومات والبرلمانات السابقة أجرت عدة محاولات للتصدي لأزمة مخالفات البناء، آخرها عقد البرلمان السابق جلسة منذ عامين شارك فيها محافظين وخبراء عقاريين ومحامين ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي وقتها، وانتهت هذه الجلسة بإصدار توصيات بشأن التنمية العمرانية، وتم تقديم هذه التوصيات للحكومة.

وأوضح «السجيني» ، خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، عن الاشتراطات الجديدة للبناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق إشارة لوضع منظومة جديدة للبناء، خلال حديثه خلال افتتاح محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية عن تبعات المخالفات في الضغط على البنية التحتية والتأثير السلبي على المظهر الحضاري للدولة، وبالتوازي مع حديث الرئيس صدر قانون التصالح في مخالفات البناء، لتبدأ الدولة في وضع منظومة جديدة تضع حد للمخالفات التي ورثتها على مدار 50 عامًا.

شارك في الجلسة النقاشية لجمعية رجال الأعمال المصريين، عدد كبير من المطورين وكبار رجال الأعمال المصريين من بينهم المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس وليد مختار ، المهندس هشام شكري ، الدكتور أحمد شلبي ، المهندس محمد هاني العسال ، المهندس محمد محمود ، محمود عبدالوهاب ، علي راغب ، الدكتور علي حسين عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة.