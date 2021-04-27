الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز مستشفى 30 يونيو خلال 48 ساعة لاستقبال مصابى كورونا فى بورسعيد

مستشفي ٣٠ يونيو
مستشفي ٣٠ يونيو

أعلن النائب أحمد فرغلي،  عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد،  أن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحه للرقابه والمتابعه،  ورئيس هيئة الرعاية الصحية، أكد علي تجهيز مستشفي 30 يونيو خلال 48 ساعة، لاستقبال الزيادة الكبيرة في أعداد مصابي كورونا.

وأكد «فرغلي»  أنه التقى الدكتور أحمد السبكي في لجنه الصحة بمجلس النواب، وناقش معه الوضع الوبائي ببورسعيد،  وأزمة زياده حالات الإصابه بفيروس كورنا بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع الموجة الثالثة.

وأوضح «فرغلي»، أن افتتاح مستشفي 30 يونيو جنوب بورسعيد سيكون خلال الساعات القادمة، وسيتم دعمها بأطقم طبية جاهزة للعمل فورًا، وذلك لاستيعاب الزياده الكبيرة للإصابة بالفيروس ببورسعيد.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أجرى جولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بمستشفى الصدر المصح البحري، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة.

وأوضح المحافظ، أن تطوير المستشفى يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لرفع كفاءة المنظومة الطبية وتجهيزها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، خلال الأيام المقبلة، حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى، وزيادة الطاقة الاستيعابية وأسرة العناية المركزة.  

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للأعمال بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، كما تم تكليف الدكتور وكيل وزارة الصحة بالبدء في تجهيز المستشفى وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة  للطاقم الطبي أو المرضى. 

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد لجنة إدارة أزمة كورونا، بتكثيف وزيادة أعداد الفرق المتنقلة لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتقديم الخدمة الصحية والعلاجية لهم.

 يذكر أن وزيرة الصحة كانت قد أعلنت محافظة بورسعيد من ضمن أكثر المحافظات في حالات الإصابة بكورونا، وسجلت المحافظة خلال الأسبوع الماضي وفاة 3 أطباء، وكذلك شهدت زيادة غير مسبوقة في الاصابات بين الأطقم الطبية، وحالات وفاة بين كبار السن والشباب.

30 يوينو بورسعيد طبية كورونا

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