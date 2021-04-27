الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم الثانى.. مصادرة شيش فى حملات على المقاهى بدمياط

حملات على المقاهى
حملات على المقاهى بدمياط

شنت الوحدات المحلية بدمياط و رأس البر و كفر سعد و كفر البطيخ ، اليوم الاثنين، حملات مكثفة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى لليوم الثاني على التوالي.

و أسفرت هذه الحملات المُنفذة  عن تحرير محاضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية و تحصيل غرامات فورية قدرها ٥٠ جنيه، بالإضافة إلى غلق وتشميع مقاهى تقدم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية.

وتحركت عدد من الحملات الليلية بقري السنانية والشعراء والبستان والشيخ ضرغام وغيط النصاري لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المقاهي حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمقاهى ورفع الاشغالات بمشاركة عادل جلال ، محمد العطوي ، محمد خفاجي ، فاتن شبكة، قدري هاشم وستتم المتابعة اليومية بقرى مركز دمياط.

تحركت تلك الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنه ٢٠٢٠ وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت اشراف المحاسب حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط و روضة منير نائب رئيس المدينة لشئون القرى.


تحركت تلك الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنه ٢٠٢٠ وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت اشراف المحاسب حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط و روضة منير نائب رئيس المدينة لشئون القرى.

محافظ دمياط دمياط الدكتورة منال عوض

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