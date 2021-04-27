الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكاظمي» يستهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في العراق

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، أن الأخير سيكون أمينًا دائما لمطالب الشعب بإجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة.

وأكد المصدر، أن الحوارات التي أجراها الفريق الحكومي كانت تستهدف تقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين، وفقا لقناة «العربية».

وكانت أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استمرارها بعملية توزيع بطاقة الناخب البايومترية الموجودة في مراكز التسجيل كافة، فيما كشفت موقف تسجيل الأحزاب والمرشحين المستقلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأكدت المفوضية في بيان «استمرارها بعملية توزيع بطاقة الناخب البايومترية الموجودة في مراكز التسجيل كافة، وطباعة بطاقات للناخبين الذين حدّثوا بياناتهم خلال مرحلة التحديث الذين بلغ عددهم عند انتهاء مدة التحديث (1.733.030) ناخباً محدثاً لبياناته من ضمنهم الناخبون النازحون الذين بلغ عددهم (27.771) ناخباً بالتنسيق مع شركة أندرا الإسبانية المكلفة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية».

وأشارت المفوضية إلى أنه «يحق للناخب بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الذي يمتلك بطاقة قصيرة الأمد أو البطاقة البايومترية طويلة الأمد المشاركة في التصويت لانتخاب مجلس النواب العراقي 2021».

وأردفت أن «عدد الناخبين الذين لديهم بطاقة انتخابية “قصيرة الأمد، طويلة الأمد” تجاوز (21) مليون ناخب يحق لهم المشاركة منذ انطلاق توزيع البطاقات الإلكترونية في  نهاية عام 2013، والبايومترية في نهاية عام 2017».

وأوضحت أنها «ما تزال مستمرّة باستقبال تسجيل التحالفات السياسية وتسلم قوائم المرشحين الأفراد لغاية 1/5/2021».

وبحسب المفوضية، «بلغ عدد المرشحين الأفراد (847) مرشحاً، من ضمنهم (6) مرشّحين من المكون الأيزيدي، و( ٨) آخرين من المكون الصابئي المندائي، و(12) مرشحاً من المكون الكرد الفيلي و(16) مرشحاً من المكون المسيحي و(2) مرشحا ًمن المكون الشبكي. وبما فيهم (357) مرشحًا من الأحزاب السياسية، و(22) مرشحًا من التحالفات السياسية».

وبشأن التحالفات السياسية، فقد أكدت أن «(13) تحالفاً سياسياً أبدى رغبته في المشاركة في الانتخابات المقبلة من أصل (33) تحالفاً سياسيّاً مصدّقًا عليه، و(13) تحالفًا قيد التسجيل».

ولفتت إلى «منح إجازة تأسيس لـ(264) حزباً سياسيّاً، كما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (55) طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (122) حزباً».

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، صوت في وقت سابق، على تحديد العاشر من اكتوبر لاجراء الانتخابات المبكرة.

 

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