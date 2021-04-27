مبادرات وفرص عمل.. كيف حجمت مصر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؟

كان لكل مشروع وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاقه أو تدشين رؤيته الخاصة في الفوائد العائدة منه على المنتفعين به وكذلك إمكانية هذا المشروع في توفير فرص العمل لملايين الشباب الذي كان يشكو من قلة العمل والوظائف، رؤيته البعيدة في ملاحقة الهجرة غير الشرعية ومحاولة تحجيمها، وهو الأمر الذي أكده في تصريح لصحيفة "دى فيلت" الألمانية، موضحًا نجاح مصر في منع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام أوروبا منذ سبتمبر 2016.

كانت البداية من تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتفعيل القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؛ الذي تضمن 21 عقوبة بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

مبادرة مراكب النجاة

في ديسمبر 2019 أطلق الرئيس السيسي مبادرة مراكب النجاة ضمن عدة خطوات اتخذتها الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ وتعريف الشباب بخطورتها وإيجاد الحلول الفعّالة التي أساسها توفير فرص العمل لاستيعابهم في المشروعات القومية الكبرى، وتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى حياة كريمة ومستقبل أفضل لهم.

وكانت أولى فعاليات المبادرة في الفيوم من خلال 3 حملات لطَرق الأبواب بإجمالي 150 ألف زيارة، استهدفت 161ألفًا في 60 قرية، والتي انطلقت فعاليتها الثانية من البحيرة حيث تُعد من أكبر المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم افتتاح مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى، تم فيه تدريبهم وتوعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، وتوفير برامج ثقافية ورياضية.

المشروعات القومية تخفض من معدلات البطالة

وكان للمشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية في كافة القطاعات وعلى مستوى المحافظات الدور الأكبر في توفير فرص العمل لملايين الشباب، وكان آخرها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي، وأكدته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريح لها أن هذا المشروع سيضم 70 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في ضوء إيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية.

حيث ساعدت المشروعات القومية في انخفاض معدلات البطالة لتصل نسبته في عام 2019 إلى 8%، حيث صبت الحكومة الحكومة كل تركيزها على تشجيع الشباب للتشغيل وريادة الأعمال، والعمل على نشر هذه الثقافة كأساس للنهوض والتطور ولتكوين جيل جديد من أصحاب الأعمال الشباب الذين ترتكز نجاحاتهم على العلم والعمل.

مبادرة شغلك في قريتك

ثم تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة شغلك في قريتك في 4 محافظات هي الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا؛ وتهدف إلى زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة أنشطة متعددة وزيادة الناتج القومي وتوفير فرص العمل المختلفة للشباب.

واستمرت وزارة القوى العاملة أزمة فيروس كورونا وما تبعه من ركود في عدد من المهن والأنشطة، لتدريب الشباب من أجل سوق العمل سواء داخليًا أو خارجيًا، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المكتسبة من التكنولوجيا المتطورة على عدد من المهن، تختلف وفقًا لاحتياجات كل محافظة، بحيث توفر البناء المحافظة الوظائف الملائمة لهم في محافظتهم دون الحاجة للخروج منها للبحث عن مصدر الدخل.

وشملت التدريبات عدد من المهن المطلوبة بسوق العمل منها صيانة الحاسب الآلي، التفصيل والحياكة، المصاعد الكهربية، الإلكترونيات، النجارة الزخرفية، الكهرباء ولف المواتير، المصنوعات الجلدية، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، صيانة الدش والمحمول.