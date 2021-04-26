«مستثمرو طابا»: توقعات بانتعاش حركة السياحة خلال الفترة المقبلة

إشادة بعودة السياحة الروسية لمصر

ثمن المهندس سامي سليمان عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع، بقرار عودة السياحة الروسية إلى مصر خلال أسبوع، لافتًا إلى أنها فرصة جيدة لتنشيط حركة السياحة في شرم الشيخ وجنوب سيناء خلال الفترة المقبلة وفي موسم الصيف والأعياد.

وأضاف سليمان أن الفنادق في المنطقة متخذة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على السياح الاجانب والمحليين من عدوى فيروس كورونا، مؤكداً أن أعداد الكورونا في مصر منخفضة مقارنة بالدول الأوروبية وهذا سيؤدي إلى جذب عدد كبير من السياح خلال الفترة المقبلة مما يؤدي إلى زيادة نمو الاقتصاد المصري.

وتابع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع، أن القطاع السياحي واجه العديد من التحديات خلال أزمة جائحة كورونا التي شهدتها دول العالم اجمع، و كانت الحكومة المصرية حريصة على استمرار تقديم الدعم له للحفاظ على العمالة في الفنادق ودفع رواتبهم كاملة على الرغم من قلة العمل.

وتوقع سليمان حدوث انتعاش في حركة السياحة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك مواسيم قريبة مثل الأعياد و موسم الصيف، مشدداً على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية من خلال المحافظة على التباعد ووضع أجهزة للتعقيم وارتداء الكمامات.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

وكان محمد منار وزير الطيران المدني المصري أعلن فى بيان، عن استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، وعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة خلال أسبوع أو 10 أيام بحد أقصي.

ولفت إلى أن الجانب الروسي قام بعمليات تفتيش أكثر من مرة وتأكد أن مصر آمنة ويستطيع السياح الروس القدوم إلى شرم الشيخ والغردقة ويستمتعون بالجو الجميل والمناظر الخلابة”، لافتا إلى أن 9 مطارات في مصر حصلت على شهادة الاعتماد الصحي والأمني.