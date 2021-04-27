دار شهريا تصدر «اللسانيات الشعرية السيميائية» للروسي رومان يا كوبسن قريبا

وترجمة رعد زامل

يصدر قريبا عن دار شهريا للنشر والتوزيع كتاب "اللسانيات الشعرية السيميائية " لللمفكر والكاتب الروسي رومان ياكوبسن ومن ترجمة رعد زامل.

‎ وفي هذا الكتاب قارب المفكر ورائد اللسانيات البنيوية رومان ياكوبسن، كلَّ مضمار من مجالات الجهد البشري بطريقة ديناميكية ومتكاملة، فنشاطه مرتبط ارتباطاً عضوياً باللغة، فهو يؤمن بأنَّ اللغة حتى وإن لم تشترك مباشرة في عملية الخلق والإبداع، في بعض الحالات، إلّا أنَّها تظل المثال القائم على مثل هذا الفعل، و اتسعت طرائق اللسانيات الحديثة، التي وضعها ياكوبسن وزملاؤه الدارسون في حلقة موسكو وبراغ اللغوية، فهي بمثابة أساس للتحليل العلمي لأيّة لغة أو رمز فني.

- تطوير تقنيات جذرية جديدة لتحليل أنظمة الصوت اللغوية

‎وطوّر ياكوبسن تقنيات جذرية جديدة لتحليل أنظمة الصوت اللغوية، ما أدّى إلى تأسيس فرع حديث لعلم الأصوات واجترح طرقاً للتحقيق في الشعر والموسيقى والفنون البصرية والسينما. حتى أصبح شخصية محورية في تكييف التحليل البنيوي مع تخصصات تتجاوز علم اللغة، بما في ذلك الفلسفة والأنثروبولوجيا والنظرية الأدبية.

يقول عنه الباحث والمؤرخ إيفانوف: "إنَّ ياكوبسن ينتمي إلى هذا الاتجاه القوي في ثقافتنا الذي هو أكبر من مجرّد اللسانيات والدراسات الأدبية، الاتجاه الذي يفسّر الثقافة بطريقة جديدة ومغايرة عندما لا نجد من يفكر بها، فيما يقول أمبرتو إيكو في تأثير رومان ياكوبسن على تطوير السيميائية، لقد كان "المحفّز الرائد في التفاعل السيميائي المعاصر، وكان عمله بأكمله بحثاً عن السيميائية فكتاباته اللغوية تشهد على ذلك".

جدير بالاشارة ان رومان ياكوبسن هو عالم لغوي، وناقد أدبي روسي ومن رواد المدرسة الشكلية الروسية. وقد كان أحد أهم علماء اللغة في القرن العشرين وذلك لجهوده الرائدة في تطوير التحليل التركيبي للغة والشعر والفن.

- إنشاء المدرسة البراغية في النظريات اللغوية

وتعد من أهم إنجازات رومان ياكوبسن، إنشاء المدرسة البراغية في النظريات اللغوية والتي أسسها مع زميله نيكولاي تروبيتسكوي , بالإضافة إلى رينيه فيليك و يان موكاروفسكي، وقد ساعدت أعماله العديدة في مجالة الصوتيات على المضي قدماً في القضايا المتعلقة بالبنية والوظيفية اللغوية.

وقد كانت نظرية ياكوبسون العالمية في الصوتيات البنيوية الوظيفي، والتي اعتمدت على تسلسل درجات التمييز للسمات المميزة، وقد كان ذلك أول مستوى ناجح للتحليل اللغوي وفق الفرضيات التي طرحها سوسير.