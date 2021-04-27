جيهان عبد الله تواصل تقديم «قصة حبهم» رغم إصابتها بكورونا

تستكمل المذيعة جيهان عبد الله تسجيل باقي حلقات برنامجها "قصه حبهم" بعد أن سجلت 6 حلقات قبل إصابتها بفيروس كورونا، رغم تعبها الشديد والألم الذي تتعرض له المذيعة جيهان عبد الله بعد إصابتها بالفيروس.

ويتناول البرنامج الجانب العاطفي والنفسي من حياة المشاهير، من خلال حكي قصة حبهم بشكل خفيف وإنساني.

برنامج "قصه حبهم" يتحدث عن قصه حب بعض المشاهير مثل الفنان الكبير الراحل محمود ياسين وشهيرة، أحمد زكى وهالة فؤاد، سمير غانم ودلال عبد العزيز، نور الشريف وبوسي، وغيرهم من قصص الحب.

يذاع برنامج "قصة حبهم" قبل الإفطار الساعة الخامسة إلا ثلث مساءاً يومياً خلال شهر رمضان الكريم.