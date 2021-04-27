تموين الغربية ينجح فى ضبط أسماك ولحوم غير صالحين للإستخدام

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري.

الحملة تكونت من أشرف شرف، السيد أحمد الحوالة، خالد دنيا، صلاح الخطيب، محمد صلاح، وحررت الحملة عدة مخالفات، أبرزها ضبط مخزن وثلاجة حفظ أغذية غير مرخصة داخلها 12 ألف عبوة عصير لوليتا مجهولة المصدر و٣٠ ثلاثون كيلو جرام لانشون منتهي الصلاحية.

كما نجحت الحملة فى ضبط مخبز بلدي قام بتجميع اثنين شكارة دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء، وكذلك تم ضبط ماكينة طحن قمح وداخلها خمس شكاير دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٢% بغرض اعادة نخلهم وبيعهم للمخابز السياحية الغير مرخصة، وتم ضبط مخبز بلدي قام بانتاج خبز نقص وزن ١٥ جرام، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ علي المضبوطات والعرض على النيابة العامة لتتخذ الإجراءات المناسبة.

وفى إطار متصل، تمكنت حملة بقيادة محمد شعبان، مدير عام إدارة تموين مركز طنطا، وصالح محمد، وأشرف صبحي، المفتشان بالرقابة والدكتور سيد تلاوى، من مديرية الطب البيطري وسامح عنتر، تمكنت من ضبط سياره محملة بكراتين اسماك مجمدة بدون بعد مطاردة مثيرة على الطريق السريع القاهرة - الإسكندرية، وتم نقل كمية كبيرة من الكراتين بسيارة الحملة وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى جانب آخر نجحت الحملة التى قادها مدير إدارة تموين كفر الزيات، تضم مفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات، خلال المرور المفاجئ على الأنشطة التجارية بدائرة مركز كفر الزيات، في ضبط مصنع لتصنيع المخللات بناحية مدينة كفر الزيات، بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا تصنيع وعرض للبيع مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويوجد بها عفن ورائحة كريهة وبدون بيانات إنتاج وصلاحية، وتم ضبط والتحفظ على ٥٠٠ كيلوجرام مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تمكنت الحملة من ضبط المسئول عن أحد محلات بيع المواد الغذائية بمدينة كفرالزيات، لحيازته بغرض البيع ٦٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن ٤٠ كيلوجرامًا، تم التحفظ على المواد المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة كفر الزيات تحت إشراف أشرف شرف والدكتور السيد أحمد الحوالة وخالد دنيا، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالغربية.



وحررت الحملة أيضًا عدة مخالفات، أبرزها ضبط إحدى محلات بيع الطيور المذبوحة بدائرة مدينة كفر الزيات، وتم ضبط صاحب المحل، أثناء قيامه بحقن الطيور المذبوحة بالماء مستخدمًا سرنجات حقن موصولة بصنابير وخراطيم مياه بقصد الغش والخداع والمكسب السريع دون وجه حق.



وتم فحص تلك اللحوم المحقونة من قبل الطب البيطري، وأثبت الفحص عن عدم صلاحية تلك اللحوم للاستهلاك الآدمي نظرًا لوجود تهتكات في اللحوم وتلف واضح جراء الحقن وتم التحفظ على كمية من الدواجن المحقونة، وبلغ عددها 60 دجاجة كاملة إلى جانب أجزاء وأوراك وصدور محقونة، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ١٠٥١٣ لسنة ٢٠٢١ جنح كفر الزيات والعرض على النيابة العامة.

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