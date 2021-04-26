الشوط الأول.. الزمالك يمطر شباك البنك الأهلي بثلاثية نظيفة

تقدم الزمالك على نظيره البنك الأهلي، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول المقام بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في إطار الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري.

الأبيض سيطر بالطول والعرض على مجريات الشوط، وسط هجمات على استيحاء من الضيف البنك الأهلي.

وباد بالتسجيل مبكرًا القائد يوسف أوباما لصالح الزمالك، في الدقيقة 7 بعد تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 18 أضاف المغربي حميد أحداد الهدف الثاني للزمالك برأسية رائعة، بعد عرضية من الظهير الأيسر عبد الله جمعة.

وزاد أحداد من غلة الزمالك وأضاف هدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة 43، بعد متابعة جيدة لعرضية أشرف بن شرقي وينتهي الشوط على هذه النتيجة.