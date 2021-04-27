الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تطلع المندوب الفرنسى بالأمم المتحدة على عمليات القمع الإسرائيلية

رياض منصور
رياض منصور

أطلع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، مساء اليوم الإثنين، مندوب فرنسا في الأمم المتحدة، ووفد من لجنة فلسطين المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف برئاسة سفير السنغال، ومشاركة سفير تونس وفلسطين، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وبحث «منصور»، خلال اللقاء، العدوان على القدس وعمليات القمع الإسرائيلية التي تمارسها سلطات الاحتلال في محيط باب العامود، ومحيط المسجد الأقصى، بجانب الأحداث في قطاع غزة، وملف الانتخابات المزمع عقدها في الأراضي الفلسطينية، ومنع الاحتلال إجراءها في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح «منصور»، أن المندوب الفرنسي أبلغ وفدًا من الاتحاد الأوروبي سيلتقي المسؤولين الإسرائيليين يوم الأربعاء المقبل، وأنهم سيضغطون عليهم بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس.

ومن المقرر أن يلتقى السفير منصور برئيس مجلس الأمن، سفير فيتنام، ليتحمل المجلس مسؤولياته بشأن القدس والعدوان عليها وعلى بقية أجزاء الأرض المحتلة.

وفى وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينى رياض المالكي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع وزير الخارجية الألماني نيلز انن.

وأكد «المالكي»، خلال اللقاء، التزام القيادة الفلسطينية بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل الأرض الفلسطينية، بما يشمل المناطق المصنفة (ج) ومدينة القدس الشرقية المحتلة، وفقًا ما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما تطرق «المالكي»، خلال اللقاء، إلى الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، حيث منعت عقد أي اجتماعات مرتبطة بالانتخابات، وفضت تجمعات، وأغلقت أماكن تلك الاجتماعات، واعتقلت مرشحين مقدسيين، بالإضافة إلى تضييق الحركة على المقدسيين.

وشدد «المالكي» على أن دولة فلسطين ورغم معرفتها بالموقف الإسرائيلي الرافض لعقد الانتخابات في القدس، فإنها تعتبر أن إجراء الانتخابات حق ومطلب وواجب وجب إتمامه بحرية وشفافية وأمان، كجزء من مسئوليتها الوطنية والدولية، ووفاءَ بالتزاماتها حسب الاتفاقيات الموقعة.

فلسطين رياض منصور مندوب فرنسا القضية الفلسطينية الامم المتحدة

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