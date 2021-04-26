الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المستثمرين: نعمل على حل التحديات التي تواجه المستثمرين مع الحكومة

«مستثمرو أسيوط»: المشروعات القومية ساعدت على نمو الاقتصاد

المهندس على حمزة
المهندس على حمزة

أكد المهندس على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن المشروعات القومية التي قامت الحكومة المصرية بتدشينها خلال الفترة الحالية ساعدت على نمو الاقتصاد المصري بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت على جميع اقتصاديات الدول.

وأضاف حمزة، أن الاتحاد يعتزم حل جميع التحديات التي تواجه الصناع والمستثمرين واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات مع الحكومة المصرية المعنية بكل قطاع للعمل على حل جميع التحديات التي تواجههم لخدمة الاقتصاد المحلي.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، ان للقطاع الخاص أهمية كبيرة جدًا في زيادة معدلات النمو و تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة استطاعت خلق نمو وانتعاشة كبيرة داخل السوق المصرية من خلال التوسع في تدشين المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة، بالإضافة إلى دمياط الجديدة وغيرهم، بالإضافة إلى التوسع في تطوير أعمال البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات.

جدير بالذكر أن خريطة الصعيد تغيرت تمامًا إلى الأفضل فعلى سبيل المثال تم تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، انشاء محطات الكهرباء بالصعيد، و مشروع طريق اسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمراة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

وتدشين مدن الجيل الرابع التي تعد من ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية. 

المشروعات القومية الاقتصاد المصرى الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مستثمرو اسيوط الصعيد علي حمزة

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