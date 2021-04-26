رئيس الإكوادور يطلب لقاحات من الصين وروسيا والولايات المتحدة

لاسو: خيمينا جارزون وزيرا للصحة

قدم رئيس الإكوادور المنتخب جييرمو لاسو أعضاء مجلس الوزراء الذين سيتولون مسؤولية السياسات الاجتماعية، وذلك خلال بث عبر الإنترنت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاسو قوله إنه طلب من الرئيسين الصيني شي جينبينج والروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مزيدا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومن بين الوزراء الثمانية، قال لاسو إن الطبيب خيمينا جارزون سيكون وزيرا للصحة.

وتعهد جييرمو لاسو بتطعيم تسعة ملايين إكوادوري، أي ما يقرب من نصف إجمالي عدد السكان، في أول 100 يوم بعد توليه المنصب في 24 مايو، بدعم من صناعة الأدوية الخاصة.

وستتولى ماي مونتانو، المشرعة السابقة، منصب وزيرة الخدمات الاجتماعية، وستكون مكلفة بشكل خاص بحل المشكلات المتعلقة بسوء التغذية المزمن.

كما أعلن لاسو عن برنامج لتوفير 200 ألف منزل مجاني لفقراء الريف بقيادة وزير الإسكان الجديد داريو هيريرا، وهو رجل أعمال في مجال العقارات.

وسيتم إعادة فتح المدارس الريفية بقيادة وزيرة التربية والتعليم ماريا براون.

والجدير بالذكر، أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، الجمعة الماضية، حالة الطوارئ فى 8 مقاطعات بالبلاد، وذلك فى أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، فى محاولة للحد من انتشار الوباء وتأثيراته على نظام الصحة العامة.

وكان الرئيس الإكوادورى أعلن حالة الطوارئ فى "أزواى وإل أورو وإسميرالداس وجواياس ولوخا ومانابى وبيتشينتشا وسانتو دومينجو دى لوس تساتشيلاس"، والتى تتضمن حظر تجول من 2 إلى 9 أبريل الجارى، الخميس الماضى، على أن يبدأ الحظر فى تمام الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلى.

وكانت الإكوادور، أعلنت الخميس الماضى، تسجيل 1.633 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى 330.388 حالة منذ بدء تسجيل حالات الإصابة بالوباء، إضافة إلى تسجيل 30 حالة وفاة، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 16.877 حالة.