السودان يعيد بوصلة التحركات السياسية بشأن سد النهضة ويتصدى لتعنت إثيوبيا

كثفت حكومة السودان تحركاتها الدبلوماسية والسياسية الأيام الماضية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة في ظل تعنت إثيوبيا ورفضها التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن السد مع مصر والسودان قبل البدء في الملء الثاني يوليو المقبل، وذلك بعد فشل مفاوضات كينشاسا بين الدول الثلاث التي رعتها الكونغو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

ومن بين أبرز الإجراءات التي اتخذها السودان تجاه أزمة سد النهضة التالي:

جولة أفريقية للخارجية السودانية بشأن سد النهضة

الوزيرة مريم الصادق المهدي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، أن الوزيرة مريم الصادق المهدي، ستجري جولة خارجية تضم الكونغو وكينيا ورواندا وأوغندا لتوضيح رؤية الخرطوم بشأن سد النهضة.

ومن المقرر أن تلتقي مريم المهدي برئيس الكونغو فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، تأكيدًا لموقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل بشأن سد النهضة، متضمنًا اتفاق قانوني وملزم بشأن عمليات الملء والتشغيل.

السودان يحشد قدراته العسكرية

عبد الفتاح البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الإثنين، قيادات القوات المسلحة، بمقر القيادة العامة للجيش، وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، والدفاع، والمالية، والخارجية والاتصالات.

وأوضح حمدوك أن أهم متطلبات المرحلة الانتقالية هي بناء جيش وطني مهني موحد ومحترف، وهم يسيرون في هذا الاتجاه، مشددا على أن هذه الزيارة هي بداية حوار لتطوير الجيش.

السودان يراجع تحركاته في سد النهضة

رئيس وزراء السودان

وعقد رئيس وزراء السودان، الأحد, اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، العدل، ومدير جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية وأعضاء فريق مفاوضات سد النهضة.

الاجتماع استعرض محطات مفاوضات سد النهضة والجمود الذي تشهده المفاوضات هذه الأيام وخطة التحرك في الأسابيع القادمة، كما أكد المجتمعون التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق السودان في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي.

حكومة السودان أكدت خلال الاجتماع استعدادات الفِرَق القانونية في مقاضاة شركة ساليني المنفذة لسد النهضة، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة المقبلة.

الاجتماع وجّه ببعد آخر مهم وهو تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية في السودان حول موقف موحد نحو الأمن المائي السوداني، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وجميع القوى السودانية.

السودان يدعو مجلس الأمن للتدخل بسد النهضة

مجلس الأمن الدولي

جدد السودان الثلاثاء الماضي دعوته لمجلس الأمن الدولي للتدخل ومنع إثيوبيا من بدء الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار المُقبل، بدون اتفاق قانوني مُلزم مع مصر والسودان، مؤكدا انتهاك أديس أبابا للقوانين الدولية واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.

حمدوك يدعو لقمة ثلاثية بشأن سد النهضة

حمدوك

ودعا رئيس الوزراء السوداني، في الرابع عشر من أبريل الجاري نظيريه المصري والإثيوبي، لاجتماع قمة ثلاثي خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ لعام 2015.

حمدوك قال إن مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود، لكن إثيوبيا لم تجب على دعوته ومضت عشرة أيام حتى اليوم عليها ولم يتلق ردًا ما يعني عدم جدواها.