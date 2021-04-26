الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

16 أكتوبر.. عرض «كوفيد 25» على منصتين و6 قنوات فضائية

بوستر مسلسل كوفيد
بوستر مسلسل كوفيد 25

يبدأ عرض مسلسل (كوفيد 25) للنجم يوسف الشريف الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري، وذلك على 6 قنوات فضائية.

ومن المقرر عرض (كوفيد 25) على كل من قناة ON الفضائية وON Drama الفضائية، وقناة الحياة الحمراء، وقناة الحياة مسلسلات، بالإضافة إلى الفضائية الأولى، وقناة روتانا خليجية، إضافة إلى عرض المسلسل على منصتي Watch It وشاهد VIP.

مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 والقنوات الناقلة:

قنوات ON الفضاية:

ويعرض المسلسل على قناة أون الفضائية في الثانية عشرة والنصف صباحا بعد منتصف الليل، والإعادة في السابعة صباحًا، والإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف صباحًا، كما يعرض العمل على قناة أون دراما في الثانية مساء، والإعادة في التاسعة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في السادسة والنصف مساء.

قنوات الحياة الفضائية:

كما يعرض (كوفيد 25) على قناة الحياة الحمراء تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة في الخامسة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا.

يعرض على قناة الحياة مسلسلات في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة في الرابعة صباحًا، والإعادة الثانية في السابعة والنصف مساء والنصف مساء، والإعادة الثالثة في الثالثة عصرًا.

قنوات روتانا خليجية:

وتعرض قناة روتانا خليجية العمل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

القناة الفضائية الأولى:

وتعرض القناة الفضائية الأولى مسلسل كوفيد 25 في  3 مواعيد وهي البث الأول في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

أبطال وصناع مسلسل كوفيد 25:

وتأتي بطولة مسلسل "كوفيد - 25" يوسف الشريف، ويشاركه العمل في البطولة والتمثيل: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ياتي من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

قصة وأحداث مسلسل كوفيد 25:

"كوفيد 25" تدور أحداثه في إطار 15 حلقة في إطار من التشويق والخيال العلمي، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

كوفيد 25 قصة وأحداث مسلسل كوفيد 25 مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 النجم يوسف الشريف يوسف الشريف

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مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 والقنوات الناقلة.. يبدأ الأربعاء

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