غدًا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى سرت لحضور اجتماعات «5+5»

​أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، سيتوجه غدا لسرت لحضور اجتماعات لجنة 5+5.

وانطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، اليوم الإثنين، مع وفد بعثة الأمم المتحدة فى مدينة سرت.

ويناقش الاجتماع إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية، بالإضافة إلى بنود أخرى تم الاتفاق بشأنها فى الاجتماع السابق خلال شهر مارس الماضى.

وتم تكليف جهاز البحث الجنائى لمدينة سرت للمشاركة فى تأمين اجتماعات اللجنة العسكرية (5 + 5) وتعزيز استتباب الأمن فى المدينة.

وكانت وزيرة الخارجية فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، قالت، مساء الجمعة، إن سلام ليبيا وأمنها لن يكون ممكنا دون دعم إقليمي ودولي، مضيفة، خلال جلسة استماع مع لجنة الشئون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي بروما، أن العلاقات إيجابية مع دول الجوار، مؤكدة أن السلام والأمن فى ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة للحكومة.

وشددت المنقوش على أن الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، القائد البحري جيسيكا ماكنولتي، فى وقت سابق من اليوم السبت، أن متابعة المسار السياسي في ليبيا تتطلب من كل الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وسحب كل القوات العسكرية الأجنبية، وكل المقاتلين الأجانب والمجموعات التابعة للجهات الخارجية والمرتزقة.

وأضافت ماكنولتى، فى تصريحاتها لقناة «العربية»، أن الولايات المتحدة تتابع دعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وتتعامل بجدية مع الخطر الناشئ عن المجموعات الإرهابية في ليبيا، بما فيها داعش ليبيا والقاعدة في بلاد المغرب.

وشددت ماكنولتى على أن الولايات المتحدة تعارض كل النشاطات العسكرية الأجنبية في ليبيا، وتدعم بقوة تطبيق وقف إطلاق النار المعلن في 23 أكتوبر 2020، ومن ضمنه الاتفاق الليبي على الانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.