الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد عرضها في «الاختيار 2».. تفاصيل التحقيق في تفجير مديرية أمن القاهرة

مسلسل الإختيار 2
مسلسل الإختيار 2

شهدت حلقات مسلسل الاختيار 2، في حلقة اليوم، تفجير عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي لمبنى مديرية أمن القاهرة، والمتحف الإسلامي.


وننشر خلال هذا التقرير تفاصيل التحقيقات بالقضية وتفجير مديرية الأمن ونص شهادة احد الشهود بالقضية.


وكشفت شهادة  الشاهد  الثالث بقائمة أدلة الثبوت عن العديد من الجرائم التى أرتكبها المتهمون، ومنها واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة والتى وقعت بتاريخ 14 يناير 2014، وتحدث عن أدوار المتهمين ومنها :

 

1 ـ الإرهابى توفيق فريج مؤسس التنظيم وضع مخطط استهداف المبنى وحدد أدوار المتهمين، وأمدهم بسيارة محملة بـ 800 كيلو من المواد المفرقعة متصلة بدائرة كهربائية للتفجير عن بعد.

 

2 ـ  قام المتهمون أرقم 11، 14، 27، 30، 35 بأمر الإحالة، والمتوفون محمد السيد منصور، وفهمى عبد الرؤوف، محمد محسن على برصد مبنى المديرية لعدة أيام بالتناوب لتحديد طرق الهروب وكثافة الخدمات الأمنية عليها.

 

2 ـ  المتوفى فهمي عبد الرؤوف استقل السيارة المجهزة بالمفرقعات.

 

3 ـ المتهمان أرقام 14، 35، والمتوفى محمد السيد منصور  استقلوا سيارة سوداء اللون، واخذوا المتوفى فهمى منصور بعد تركه للسيارة المفخخة ولاذوا بالفرار من موقع الحادث.

 

4 ـ المتهمان 11، 27، 30، 52، والمتوفى محمد محسن علي استقلوا سيارة ثالثة وظلوا قابعين بالمنطقة المحيطة بالمديرية حتى رفع الكمين الأمني المتواجد بمحيطها فتوجه المتوفى فهمي عبد الرؤوف فهمي بالسيارة المجهزة وترجل منها تاركها أمام مبنى المديرية، وامنوا الطريق قبل التفجير.

 

5 ـ الانفجار خلف وراءه شهداء ومصابين من رجال الشرطة البواسل والمدنيين، وتسبب فى تلفيات بالمنشآت والمنقولات العامة والخاصة.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

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