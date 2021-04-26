«نسل الأغراب» 14: علي يعنف مصطفى وغفران يواجه جليلة أمام عساف

شهدت الحلقة 14 من المسلسل الرمضاني نسل الأغراب، مساء الإثنين، على شاشة قناة أون مواجهات واشتباكات جديدة بين علي ومصطفى وموافقة غفران لمواجهة جليلة أمام عساف لتختار واحد منهما.

نسل الأغراب الحلقة 14

بدأت الحلقة 14 من المسلسل من حيث انتهت الحلقة السابقة، حيث فوجئ غفران (أمير كرارة) بأن فرح (هدير عبد الناصر) مساعدة زوجته "جليلة" مي عمر، وذهبت إلى قصر عساف (أحمد السقا) ما جعله يشك بأن زوجته من أرسلتها إلى هناك فأثار غضبًا وأسرع ذاهبًا للمنزل ليعنفها وهددها بالسلاح، لكن حمزة (أحمد مالك) وقف أمامه ليمنعه من قتل والدته، بينما اعترف سليم (أحمد داش) بأنه هو مَن أرسل المساعدة لـ"فاطمة" ريم سامي خادمة (عساف) بسبب إعجابه الشديد بها.

وانهارت “جليلة” بسبب ظلم “غفران” لها، واعترفت له بأنها لا تحبه وأن موافقتها على الحمل منه كان لمجرد أن تهدأه لكنها في الحقيقة كانت ستتناول دواء لمنع الحمل، ما فاجأ “غفران” وخرج من المنزل غاضبًا، بينما أصرت “جليلة” على مغادرة المنزل والذهاب إلى منزل اهلها.

علي يعنف مصطفى في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 14

في مشهد آخر تجرأ “مصطفى” زوج “عزيزة” منة فضالي، على خالتها “نجاة” فردوس عبد الحميد، وتحدث معها بشكل غير لائق بسبب زيارتها لـ"عزيزة" خاصة وأن الأخيرة كانت تحب ابن “نجاة”، ما جعل نجاة تعود إلى المنزل بحزن شديد وهي تبكي، وعندما علم “علي” دياب، بهذا الأمر ذهب مسرعًا في غضب شديد ليشتبك مع “مصطفى” أمام منزله وانهال عليه بالضرب ليلقنه درسًا لعدم التحدث بشكل غير لائق مرة أخرى مع والدته.

غفران يواجه جليلة أمام عساف في نسل الأغراب الحلقة 14

وانتهت أحداث مسلسل نسل الأغراب حلقة 14 على مشهد اتصال “غفران” أمير كرارة بخصيمه “عساف” أحمد السقا ليخبره بأنه موافق على مواجهة “جليلة” مي عمر زوجته في منزل خالتهم “نجاة” لتشهد على اختيار جليلة لواحد منهما لتستكمل حياتها معه، وهو ما ستكشفه الحلقة المقبلة للعمل المقرر عرضها غدا على شاشة قناة اون في تمام الساعة الثامنة مساءً.