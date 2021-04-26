الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البنتاجون»: قوارب إيرانية تحرشت بسفينتين أمريكيتين في مياه الخليج

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون​، اليوم الإثنين، أن قوارب بحرية تابعة للحرس الثوري الايراني تحرشت بسفينتين أمريكيتين في مياه الخليج قبل أسبوع.

 

وأوضحت البنتاجون في بيان لها أن القوارب الإيرانية اقتربت إلى نحو 70 مترا من السفينتين الأمريكيتين وهو ما نأخذه على محمل الجد.

 

وفى وقت سابق من اليوم، كشف ​الاتحاد الأوروبي​ موعد استئناف المحادثات الهادفة لإحياء ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ في ​فيينا​.

 

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم، أن المحادثات ستستأنف غدا الثلاثاء المقبل، برئاسة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

 

وأوضح البيان أن المشاركين سيواصلون مناقشاتهم، لبحث إمكانية عودة ​الولايات المتحدة​ الأمريكية للاتفاق، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق.

 

وفى تصريحات سابقة، قال الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، إن طهران​ تخوض المفاوضات النووية من منطلق قوة، وأن هناك تطورات ملموسة في ​اجتماعات فيينا​.

 

وأشار روحانى إلى أن كل الجهات تدعو إلى رفع ​العقوبات الأمريكية​ المفروضة علي إيران، لاسيما الولايات المتحدة نفسها.

 

يذكر أن مسؤولا أميركيا رفيعا كان أشار الأسبوع الماضي إلى أن واشنطن قدمت خلال محادثات فيينا تصوراً عن عقوبات قد تُخفف بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في حينه. 

 

وأضاف أن تخفيف العقوبات قد يشمل قطاع النفط والقطاع المالي، مما يساعد على تضييق الخلافات في المحادثات النووية.

 

كما قال شخصان مطلعان على المحادثات إن الولايات المتحدة منفتحة على رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية والعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك الصلب والألومنيوم.

 

بدوره، أكد مسؤول أوروبي للصحيفة أن واشنطن مستعدة أيضا لتخفيف محتمل للعقوبات على قطاعات تشمل المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين، وجميع الصناعات التي كان من المقرر أن تستفيد منها إيران في اتفاقية 2015.

البنتاجون قوارب بحرية مياه الخليج الحرس الثوري الإيراني سفن أمريكية

الأكثر قراءة

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

حريق هائل يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة

بعد استئناف رحلات الطيران الروسي.. «خبراء»: دعم قوي للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية» في ذكرى انطلاقتها: المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى