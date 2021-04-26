«البنتاجون»: قوارب إيرانية تحرشت بسفينتين أمريكيتين في مياه الخليج

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون​، اليوم الإثنين، أن قوارب بحرية تابعة للحرس الثوري الايراني تحرشت بسفينتين أمريكيتين في مياه الخليج قبل أسبوع.

وأوضحت البنتاجون في بيان لها أن القوارب الإيرانية اقتربت إلى نحو 70 مترا من السفينتين الأمريكيتين وهو ما نأخذه على محمل الجد.

وفى وقت سابق من اليوم، كشف ​الاتحاد الأوروبي​ موعد استئناف المحادثات الهادفة لإحياء ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ في ​فيينا​.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم، أن المحادثات ستستأنف غدا الثلاثاء المقبل، برئاسة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وأوضح البيان أن المشاركين سيواصلون مناقشاتهم، لبحث إمكانية عودة ​الولايات المتحدة​ الأمريكية للاتفاق، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق.

وفى تصريحات سابقة، قال الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، إن طهران​ تخوض المفاوضات النووية من منطلق قوة، وأن هناك تطورات ملموسة في ​اجتماعات فيينا​.

وأشار روحانى إلى أن كل الجهات تدعو إلى رفع ​العقوبات الأمريكية​ المفروضة علي إيران، لاسيما الولايات المتحدة نفسها.

يذكر أن مسؤولا أميركيا رفيعا كان أشار الأسبوع الماضي إلى أن واشنطن قدمت خلال محادثات فيينا تصوراً عن عقوبات قد تُخفف بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في حينه.

وأضاف أن تخفيف العقوبات قد يشمل قطاع النفط والقطاع المالي، مما يساعد على تضييق الخلافات في المحادثات النووية.

كما قال شخصان مطلعان على المحادثات إن الولايات المتحدة منفتحة على رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية والعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك الصلب والألومنيوم.

بدوره، أكد مسؤول أوروبي للصحيفة أن واشنطن مستعدة أيضا لتخفيف محتمل للعقوبات على قطاعات تشمل المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين، وجميع الصناعات التي كان من المقرر أن تستفيد منها إيران في اتفاقية 2015.