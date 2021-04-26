«تضامن الإسكندرية» تقدم مساعدات لـ8 أسر بعد انهيار منزلهم

تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بلاغًا بانهيار أسقف منزل بشارع الطوبجية بجوار مسجد الشنيطى بنطاق حي غرب الإسكندرية.

وفور تلقي البلاغ، توجهت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وفريق الإغاثة برئاسة مريم رفعت وكوثر يس مدير إدارة غرب الرائدة الاجتماعية وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتم تقديم مساعدات عينية ومالية لـ8 أسر متضررة المكونة من 30 فردا، حيث تم توزيع 30 بطانية من جمعية الهلال الأحمر، 50 وجبة و50 علبة عصير من جمعية اجاويد، ومساعدات مالية من مؤسسة التكافل الإجتماعي.

وقدمت مديرة مديرية التضامن الإجتماعي، الشكر والتقدير لمنظمات المجتمع المدني لما تقدمه من دعم للأهالي المتضررة.



وعلى صعيد آخر؛ كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، بإزالة الخطوره الداهمة من العقارات حفاظا على سلامة المواطنين واستجابة لأي شكوي تخص المواطن.

وقد كلفت رئيس الحى بتنفيذ حملة مكبرة تم فيها إزالة الأجزاء التي تمثل الخطورة الداهمة، بكل من العقار ٤٥ شارع الشيخ خفاجة والعقار ٦ شارع اخوان الصفا من شارع خوفو بمنطقة كرموز، وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية واشغال الطريق بالحى.

وأهابت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي وذلك لسرعة المعاينة للعقار وعرضة علي لجنه المنشآت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.

كما شاركت رئيس حي غرب عددًا من أعضاء المجتمع المدني، في توزيع وجبات إفطار شهر رمضان على الأسر الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توزيع ملابس عيد الفطر المبارك، وذلك لعدد من الأسر بنطاق حي غرب، وذلك لإدخال البهجة على قلوب المواطنين البسطاء خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مشاركة المجتمع المدني للدولة في رفع العبء عن المواطنين.

تقديم مساعدات للأسر المتضررة بعقار غرب المنهار

تقديم مساعدات للأسر المتضررة بعقار غرب المنهار