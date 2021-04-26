الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محلية أرمنت: رصد وإزالة 2 مخالفة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضى الدولة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت التابعة لمحافظة الأقصر، حملة لتنفيذ أعمال الإزالة لـ 2 مباني مخالف، في إطار استمرار جهود التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وكشف العميد عبد الله عاشور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بأنه تم رصد عدد ٢ مخالفة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وأن المخالفتين عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية كلا منهما على مساحة ٢٠٠م٢ على أرض إصلاح زراعي بناحية حوض الستين بارمنت الوابورات.


وأوضح أن تمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله والتحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وتابع أن تمت أعمال الحملة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت، تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير اصلاح الوابورات ومشرفين الحوض.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.

مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية أملاك الدولة الأقصر محلية

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