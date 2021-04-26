كيف تتجنب مشكلة التهاب المعدة بعد الإفطار؟

بمجرد سماع اذان المغرب يبدء الصائمون فى تناول ما لذ وطاب من سفرة رمضان، التى لا تخلو يوميًا من الدهون واللحوم والأطعمة الدسمة بخلاف الحلويات التى تعتبر شريك رسمى لموائد إفطار المصريين.

ويعانى كثيرون من مشاكل المعدة والجهاز الهضمى بعد الإفطار وحتى السحور، ولعل أبرزها ما يسمى بـ "التهاب المعدة"، حيث يعاني الشخص المصاب بهذه الحالة من الألم الذي يؤثر على أنشطته في الحياة اليومية.

فيما يلي الأسباب والعلامات والأعراض والعلاجات المنزلية لالتهاب المعدة، وفقًا لما ذكره الاطباء بموقع "healthybuilderz" الطبى.

الأسباب والأعراض الأكثر شيوعًا لـ "التهاب المعدة"

التهاب المعدة ناتج عن بكتيريا تسمى "هيليكوباكتر بيلوري". ووفقًا للأطباء فإن الكائنات الحية الدقيقة تصيب بطانة المعدة، والتى يمكن الحصول عليها عن طريق الطعام والماء الملوثين.

ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، فإن بطانة المعدة الضعيفة تسمح أيضًا للعصارة الهضمية بإلحاق الضرر والتهاب المعدة، على العكس من ذلك ، فإن بطانة المعدة الرقيقة أو التالفة تزيد من خطر إصابة الشخص بهذه الحالة.

وأوضح الاطباء، أن بعض عوامل الخطر لالتهاب المعدة تشمل العمر، زيادة استهلاك الكحول، الاستخدام الروتيني للعوامل المضادة للالتهابات مثل الأسبرين والأيبوبروفين، تعاطي الكوكايين، التوتر، اضطرابات المناعة الذاتية ، والالتهابات الفيروسية ، واضطرابات الجهاز الهضمي.

يظهر التهاب المعدة عددًا من الأعراض، والتى تتمثل فى تشمل ألمًا في الجزء العلوي من البطن، أسفل لوحة الصدر، عسر الهضم، الغثيان والقيء، الانتفاخ وفقدان الشهية والشعور بالامتلاء بعد الأكل.

العلاجات المنزلية لـ"التهاب المعدة":

بروكلي وثوم:

بروكلى وثوم

أكد خبراء التغذية أنه يوجد علاجان لالتهاب المعدة هما البروكلي والثوم، وفقًا لـ University Health News ، فإن كلا الخيارين الغذائيين قادران على قتل البكتريا المسببة لإلتهاب المعدة والتى تسمى بـ"هيليكوباكتر بيلوري".

ويحتوي البروكلي على مادة مغذية تسمى "سلفورافان"، والتي تقتل البكتيريا المذكورة في بطانة المعدة، كما انه من المعروف أيضًا أن "السلفورافين" يقتل السلالات البكتيرية التي أصبحت مقاومة لأدوية المضادات الحيوية الأخرى.

ويعمل الثوم كعامل مضاد للميكروبات والفطريات، كما أن "هيليكوباكتر بيلوري" حساسة تجاهه، حيث يجوز للشخص تناول كميات صغيرة من الثوم كما هو مسموح به من قبل الطبيب المختص..

ماء جوز الهند:

ماء جوز الهند

علاج آخر لالتهاب المعدة هو ماء جوز الهند، فإنه يحتوي على العديد من المعادن والمركبات التي تخفف من أعراض الحالة، بالإضافة الى أن ماء جوز الهند يزيل الجذور السامة من الجسم ويساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى وظيفة هضمية أكثر استقرارًا.