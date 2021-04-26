السفير السعودي في لبنان: أمن المملكة خط أحمر لا يقبل المساس به

شدد السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، اليوم، على أن أمن بلاده خط أحمر.

وقال «البخاري» في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يقبل المساس به».

وكشف السفير السعودي أمس الأحد، عن أنه جرى محاولة تهريب 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال آخر 6 سنوات.

وأوضح البخاري أن الكمية المهربة من لبنان كافية لإغراق العالم العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

من جانبها، أكدت السلطات اللبنانية، اليوم، على التمسك بأفضل العلاقات مع المملكة، والتشدد في مكافحة تهريب المخدرات.

كما أصدر الرئيس اللبنانى ميشال عون، قرارًا بتكليف وزير الداخلية بالتنسيق مع السعوديين للكشف عن مهربي المخدرات والحيلولة دون تكرار مثل تلك عمليات التهريب.

هذا وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية أعلنت إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي، بأنه تم القبض على المتورطين بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين 4 مواطنين ونازح.

وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

من جانبها، ذكرت قناة «OTV» اللبنانية، اليوم، أن الشركة المصدرة لشحنة الرمان إلى السعودية «وهمية» تمت تسوية أوراقها خلال الأربعة أيام التي خزنت فيها البضاعة في ​مرفأ بيروت​.

وأشارت القناة، نقلا عن مصادرها، إلى أن قرار السعودية أتى نتيجة ضبط شحنتي تهريب وليس شحنة واحدة ومن دون إبلاغ لبنان عن ضبطها مسبقا.

ولفتت المصادر إلى أن لبنان كان قد أبلغ السعودية منذ بداية العام الجاري عن 7 شحنات تهريب كانت تستهدف السعودية، مؤكدة أن الجهة التي أبلغت ​اليونان​ عن شحنة ​المخدرات​ التي تم ضبطها هناك هي السلطات اللبنانية وليس أي جهة آخرى.