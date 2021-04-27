الأسبوع المقبل.. معرض «حالات قمرية.. آرت سيكولوجي» للفنانة وفاء ياديس

ينطلق الأسبوع المقبل معرض “حالات قمري.. سيكولوجيا المرأة فى تعددية التناقضات بين المد والجذر لمراحل العشق الأنثوي”، على قناة www.youtube.com/guruwafaatv، وهو معرض آرت سيكولوجى للفنانة التشكيلية وفاء ياديس.

وتقول الفنانة وفاء ياديس عن المعرض لـ"الدستور"، إن تكنيك الرسم يمثل الضوء القمرى لخلايا وعظام وأنسجة الجسم فى حالة توازن نفسى للأنثى بين العطاء والسحب فى منظومة طاقة المد والجذر القمرية، التى تؤثر فى المشاعر والأفكار المتدفقة لحالات العشق والأمومة والتفرد والذاتية، فى 40 لوحة بتكنيك جديد يستخدم التجسيد الضوئي مع تشكيل خلايا وعظام الجسم وتكوين الجنين، ليشاهد المتلقّى طاقة ضوئية مع اهتزازات ناتجة عن نوع الألوان المستخدمة مع طريقة العرض.

ويأتى المعرض بـ"استايل مودرن آرت" ليخدم تكنيك آرت سيكولوجى فى طريقة جديدة تجمع بين الفن التشكيلى وعلوم الميتافيزيقا، حيث أطلقت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس مدرسة الآرت ميتافزكس فى فبراير 2020 من معرضها بنقابة الفنانين التشكيليين لتكون مؤسس هذه المدرسة، والتى تقوم على استخدام اللون والخط فى إبداع معادلات فنية مرئية لعلاج حالات سيكولوجية.

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هي عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى وحاصلة على دكتوراة علوم الميتافيزيقا بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو نقابة الفنانين التشكيليين بمصر.

وتلعب وفاء ياديس دورا بارزا في تنشيط الحركة التشكيلية وذلك عبر تقديمها العديد من المبادرات والمعارض الصغيرة أونلاين منها المعرض الجماعي لمارس هذا العام 2021 والذي ضم أكثر من 1800 طفل من مصر وإندونيسيا وماليزيا ودول شمال أفريقيا وقد شاركت الجالية الليبية بأكبر عدد من الرسوم للأطفال بين عمر الخامسة والثالثة عشر.

وكذلك قدمت معرض (أشجار طفولية) قد يكون الأول من نوعه؛ كونه يدور عن حالات سيكولوجية لمراحل طفولة من عمر الرابعة الى الخامسة عشر وتأثير هذه الحالات النفسية الشكلية واللونية على المتلقّى من الطفل والشاب إلى مرحلة الكهولة.

وتمر الحالات السيكولوجية الطفولية بـ38 لوحة فن تشكيلى ميتافيزيقى تمثل أبعاد البهجة والزمن والحب واللعب والأمومة والاحتفال حتى الوصول إلى معادلة الشجاعة فى مواجهة الحياة بما يملكه الإنسان من تداعيات طفولية.

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