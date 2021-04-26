إنشاد طور سيناء يتألق فى سادس ليالي رمضان الفنية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بجنوب سيناء لليلة السادسة على التوالى، اهتمامًا منها بنشر الوعى الثقافى والفنى بين أهالينا بجنوب سيناء وتعزيزاً للقيم الإيجابية بالمجتمع.

وبدأت فعاليات الليلة السادسة لليالى رمضان من ساحة العلم بالطور العاصمة بعرض فنى لفرقة طور سيناء للإنشاد الدينى بقيادة الفنان حسام عبد الهادى، قدمت خلالها باقة من الأناشيد والإبتهالات الدينية والأغانى الوطنية منها "أنها أرض الكنانة والسفينة غناء المجموعة"، "يا مالك قدرى للمنشد عمر عاشور".

أعقبها عرض مسرح عرائس للأطفال بعنوان "رمضان كريم" فكرة وإعداد انتصار إبراهيم، تناول العرض مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم وما يصاحب ذلك من عادات ومعاملات.

تلاه عرض فنى لفرقة كورال أطفال طور سيناء، قدمت خلالها عدد من أغانى التراث المرتبط بشهر رمضان ومجموعة من الأغانى الوطنية منها "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر غناء المجموعة" إشراف إنتصار إبراهيم.

وفى سانت كاترين، عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "فضائل شهر رمضان" ألقاها الشيخ كمال زغلول بمديرية الأوقاف بجنوب سيناء، تحدث خلالها المحاضر عن العطايا والمزايا الإلهية المصاحبة لشهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من نفحات الشهر الكريم.

وعقدت محاضرة ثقافية ببيت ثقافة دهب بعنوان "رمضان وأثره فى تهذيب النفوس" للشيخ رجب مغربى واعظ بالأزهر الشريف، موضحًا أن رمضان فرصة عظيمة لتهذيب النفس وتزكيتها، حيث إن النفس قابلة للتزكية بالإيمان والعمل الصالح.

ومن مكتبة الطفل بقصر طور سيناء، عقدت ورشة فنية للموهوبين بعنوان "رسم وتلوين للأطفال بمناسبة عيد الربيع" تدريب سناء محمد، بهدف تدريب الأطفال على رسم وتلوين نماذج ولوحات فنية بطريقة بسيطة وسهلة باستخدام الورق والألوان المتنوعة من خشب وشمع وفلوماستر للتعبير عن فرحة إستقبال عيد الربيع ولتنمية المهارات الفنية للأطفال الموهوبين.

وبجانب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "التشكيل بالورق الملون" تدريب الفنانة التشكيلية مدير قصر الطور، تناولت الورشة تدريب المشاركين على إستخدمات الورق الملون بشكل فنى مبسط، وتصميم تشكيلات فنية معبرة عن فن التشكيل بالورق، أعقبها عرض سينما للأطفال بعنوان "الممر" بحضور عدد من الأطفال بالقصر بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.

عقدت أولى فعاليات الورشة الفنية "ورشة فنية لذوى الاحتياجات" تدريب عبد الرحمن ناصر، معلم أول زخرفة بالتربية والتعليم، وتطرق خلالها إلى تدريب المشاركين على إستخدمات الورق الكروشية والناصبيان وتقسيم الورق على هيئة صندوق، مع استخدام الغراء اللاصق للوصول للشكل المطلوب ثم تغليفة بطريقة سهلة.

بينما نظم قصر ثقافة طور سيناء ورشة حرف بيئة لأشغال المرأة السيناوية بعنوان "فن الخرز" تدريب هدير حسن، تم خلالها تعريف المتدربات على الخامات المستخدمة والتى تتضمن أنواع متنوعة من الخرز وخيوط السنارة لتصنيع مجموعة من الحلى.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب ورشة حكى وسرد قصصى بعنوان "فى التأنى السلامة" والتى تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية للنشء، وعلى المسرح المكشوف بمدينة شرم الشيخ واصلت فرقة الشيخ العربى للإنشاد الدينى تقديم باقة من الأناشيد الدينية والإبتهالات والأغانى الوطنية بقيادة الفنان العربى عبد الحميد منها "عظيمة يا مصر، تسلم الأديادى، صلوا على رسول الله" والتى نالت استحسان الحضور.